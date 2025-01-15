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Поддержка украинцев в ЕС — какая страна сокращает помощь

15 января 2025 10:35
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинцам из 14 областей одна из стран не будет предоставлять убежище в 2025 году — где сокращают помощь
Группа украинских беженцев. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Норвежское правительство решило ограничить предоставление помощи беженцам из некоторых регионов Украины. Изменения внедряются, поскольку Норвегия считает, что все западные области, а также Киевская, Полтавская, Винницкая и Житомирская, являются безопасными для проживания людей.

Об этом отмечается на сайте Норвежского Директората по делам иностранцев (UDI).

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Как говорится в сообщении, отныне безопасными считаются такие области:

  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Хмельницкая;
  • Кировоградская;
  • Киевская (область, не город);
  • Львовская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Закарпатская;
  • Житомирская.

Как объяснили в Директорате, безопасные области — это преимущественно те, которые находятся под контролем украинской власти, а Россия не имеет или имеет минимальный контроль и влияние.

Новововведение коснется граждан, от которых правительство Норгегии получило заявку на защиту с 28 сентября 2024 года, но им не прислали ответ до 13 января 2025-го. Изменения не коснутся лиц, подавших заявку на защиту до 28 сентября 2024 года. Также они не будут касаться тех, кто уже получил разрешение и действие документа нужно продлить.

Но если гражданин Украины проживал в области, которую норвежское правительство считает безопасной, его заявку рассмотрят в индивидуальном порядке. Однако критерии для согласования заявки будут гораздо более строгими, чем для коллективной защиты.

Какую помощь выплачивают беженцам

Беженцы из Украины в Норвегии получают денежную поддержку в размере 520 евро. Такую сумму предоставляют ежемесячно, если украинец живет в центрах приема беженцев и зарегистрировался в Национальном центре регистрации.

Также власти не против того, чтобы украинцы возвращались домой несмотря на полномасштабную войну. Для этого гражданам, которые решат уехать из Норвегии, выплачивают по 1,5 тыс. евро.

Ранее сообщалось о возможном сокращении поддержки украинских беженцев, которые с 2022 года проживают в соседней Польше. Ожидается, что правительство закроет программу выплат "800+" для семей с детьми в 2025 году.

Также напомним, что в США продлили временную защиту для украинцев. Свой статус, в частности, сохранят граждане, прибывшие в страну до 16 августа 2023 года.

выплаты Норвегия военная помощь беженцы деньги война в Украине

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