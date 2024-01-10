В Украине увеличили суммы единого налога — сколько будут платить ФЛП в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

С начала 2024 года ставки налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине увеличились, в частности, по единому налогу (ЕП). Этот шаг связан с повышением размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович.

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По словам эксперта, с начала 2024 года размеры единого налога для разных групп ФЛП составляют:

ЕН ФЛП 1 группа — 302,80 гривны, это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных;

ЕН ФЛП 2 группа — 1 420 гривен, 20% от минимальной зарплаты;

для ФЛП 3 группы ставки остались неизменными — 5% для тех, кто не является плательщиками НДС, и 3% для уплачивающих налог на добавленную стоимость.

Предприниматели должны уплатить единый налог за первый месяц 2024 года по 19 января. Михаил Смокович отметил, что добровольная оплата остается для предпринимателей, зарегистрированных на оккупированных территориях или там, где продолжаются боевые действия. При этом эта льгота не применяется к ФЛП, зарегистрированным после отнесения территорий к этим категориям.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.

Также мы писали о том, что предприниматели, производящие расчеты за проданные товары наличными или электронными платежными средствами, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), известные как кассовые аппараты. Несоблюдение этого правила может привести к применению штрафов. Важно учитывать, что Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) будет проводить проверки не только в физических магазинах, но и на интернет-платформах, таких как OLX.