Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пять признаков, как распознать настоящие доллары

Пять признаков, как распознать настоящие доллары

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:45
Доллары фальшивые или настоящие — как понять, что валюта не является подделкой
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Американский доллар в Украине не теряет своей популярности. Этим часто пользуются фальшивомонетчики, которые прилагают немалые усилия для того, чтобы создать фальшивые деньги и обмануть украинцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, каковы настоящие долларовые купюры.

Реклама
Читайте также:

Какие признаки указывают, что доллар фальшивый

Водяные знаки. На настоящей долларовой банкноте есть водяной знак, говорится в материале The U.S. Currency Education Program. Он практически незаметен, но если поднести купюру к свету - он появится.

Специальная печатная нить. На аутентичных долларах есть тонкая металлическая нить. Она проходит сквозь всю купюру. Цвет, ее позиция и надписи на нити могут отличаться — зависит от номинала купюры.

Рельефная печать. Оригинальные доллары печатают по специальной технологии, поэтому некоторые элементы на купюрах можно почувствовать на ощупь.

Ультрафиолетовый свет. Под его воздействием настоящая банкнота будет излучать яркий голубой или красный свет.

Правильная текстура. Настоящие банкноты изготавливаются из особого типа бумаги, которая состоит из хлопка и льна, а потому на ощупь ощущается она иначе, чем обычная бумага.

Что еще стоит знать

Напомним, что обменники и банки в Украине неохотно берут на обмен американские доллары 1996-2006 годов выпуска. Поэтому если у вас есть купюры, которым исполнилось почти 30 лет, на них точно останутся следы от эксплуатации. Такую валюту вы уже вряд ли обменяете, поэтому единственный выход из этой ситуации - отдать доллары на инкассо.

Ранее мы рассказывали, что украинцам лучше хранить сбережения не в одной, а в нескольких валютах. Так можно избежать нежелательных проблем с финансами. Узнавайте также, какую сумму наличных желательно держать дома и чувствовать себя комфортно.

деньги проверки валюта подделки долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации