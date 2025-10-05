Доллары фальшивые или настоящие — как понять, что валюта не является подделкой

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Американский доллар в Украине не теряет своей популярности. Этим часто пользуются фальшивомонетчики, которые прилагают немалые усилия для того, чтобы создать фальшивые деньги и обмануть украинцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, каковы настоящие долларовые купюры.

Какие признаки указывают, что доллар фальшивый

Водяные знаки. На настоящей долларовой банкноте есть водяной знак, говорится в материале The U.S. Currency Education Program. Он практически незаметен, но если поднести купюру к свету - он появится.

Специальная печатная нить. На аутентичных долларах есть тонкая металлическая нить. Она проходит сквозь всю купюру. Цвет, ее позиция и надписи на нити могут отличаться — зависит от номинала купюры.

Рельефная печать. Оригинальные доллары печатают по специальной технологии, поэтому некоторые элементы на купюрах можно почувствовать на ощупь.

Ультрафиолетовый свет. Под его воздействием настоящая банкнота будет излучать яркий голубой или красный свет.

Правильная текстура. Настоящие банкноты изготавливаются из особого типа бумаги, которая состоит из хлопка и льна, а потому на ощупь ощущается она иначе, чем обычная бумага.

Что еще стоит знать

Напомним, что обменники и банки в Украине неохотно берут на обмен американские доллары 1996-2006 годов выпуска. Поэтому если у вас есть купюры, которым исполнилось почти 30 лет, на них точно останутся следы от эксплуатации. Такую валюту вы уже вряд ли обменяете, поэтому единственный выход из этой ситуации - отдать доллары на инкассо.

