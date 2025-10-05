Відео
Головна Фінанси П'ять ознак, як розпізнати справжні долари

П'ять ознак, як розпізнати справжні долари

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:45
Долари фальшиві чи справжні — як зрозуміти, що валюта не є підробкою
Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Американський долар в Україні не втрачає своєї популярності. Цим часто користуються фальшивомонетники, які докладають неабияких зусиль для того, аби створити фальшиві гроші та обманути українців. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими є справжні доларові купюри. 

Читайте також:

Які ознаки вказують, що долар фальшивий 

Водяні знаки. На справжній доларовій банкноті є водяний знак, йдеться у матеріалі The U.S. Currency Education Program. Він практично непомітний, та якщо піднести купюру до світла — він з'явиться. 

Спеціальна друкована нитка. На аутентичних доларах є тонка металева нитка. Вона проходить крізь усю купюру. Колір, її позиція та надписи на нитці можуть різнитися — залежить від номіналу купюри. 

Рельєфний друк. Оригінальні долари друкують за спеціальною технологією.Через це деякі елементи на купюрах можна відчути на дотик. 

Ультрафіолетове світло. Під його впливом справжня банкнота випромінюватиме яскраве блакитне або червоне світло. 

Правильна текстура. Справжні банкноти виготовляються з особливого типу паперу, який складається з бавовни та льону, а тому на дотик відчувається він інакше, ніж звичайний папір.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що обмінники та банки в Україні не охоче беруть на обмін американські долари 1996-2006 років випуску. Тож якщо у вас є купюри, яким виповнилося майже 30 років, на них точно лишаться сліди від експлуатації. Таку валюту ви вже навряд обміняєте, тож єдиний вихід із цієї ситуації — віддати долари на інкасо. 

Раніше ми розповідали, що українцям краще зберігати заощадження не в одній, а у кількох валютах. Так можна уникнути небажаних проблем із фінансами. Дізнавайтесь також, яку суму готівки бажано тримати вдома та почуватися комфортно.

гроші перевірки валюта підробки долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
