Выплаты пенсий за июнь выросли — каким было финансирование в прошлом месяце

ПФУ увеличил финансирование пенсий за июнь
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за июнь 2024 года. Для этого было выделено 62,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает прессслужба ПФУ.
Финансирование пенсий увеличилось
Сумма, выделенная на пенсионные выплаты в июне, превышает финансирование в мае и апреле. В этом месяце на пенсии ушло 62,3 млрд грн, а в мае и апреле — 60,9 и 60,5 млрд грн соответственно.
Что еще нужно знать
Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпошту. Известно, каким образом теперь будут производиться выплаты пенсий.
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