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ПФУ увеличил финансирование пенсий за июнь

26 июня 2024 10:36
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Выплаты пенсий за июнь выросли — каким было финансирование в прошлом месяце
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за июнь 2024 года. Для этого было выделено 62,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

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Сумма, выделенная на пенсионные выплаты в июне, превышает финансирование в мае и апреле. В этом месяце на пенсии ушло 62,3 млрд грн, а в мае и апреле — 60,9 и 60,5 млрд грн соответственно.

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Источник: ПФУ

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпошту. Известно, каким образом теперь будут производиться выплаты пенсий.

Мы также писали, что в Украине часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.

выплаты
пенсии
ПФУ
деньги

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