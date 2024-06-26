Выплаты пенсий за июнь выросли — каким было финансирование в прошлом месяце

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за июнь 2024 года. Для этого было выделено 62,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

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Сумма, выделенная на пенсионные выплаты в июне, превышает финансирование в мае и апреле. В этом месяце на пенсии ушло 62,3 млрд грн, а в мае и апреле — 60,9 и 60,5 млрд грн соответственно.

Источник: ПФУ

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпошту. Известно, каким образом теперь будут производиться выплаты пенсий.

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