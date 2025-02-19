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ПФУ утвердил показатель для индексации пенсий — что известно

19 февраля 2025 21:51
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Индексация пенсий — как будет происходить в 2025 году
Пенсионерка в своем доме. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В марте 2025 года пенсии украинцев должны вырасти, поскольку произойдет индексация выплат. Между тем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уже утвердили показатель средней зарплаты по которому, в частности, рассчитывают размер будущей индексации.

Об этом сообщила пресс-служба госструктуры.

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Пенсионный фонд определил, что средняя зарплата в 2024 году была на уровне 17,486,60 грн. Показатель более чем на 22% превышает значение 2023 года.

Как рассчитывается показатель индексации

При расчете показателя индексации учитываются:

  • инфляция за 2024 год — 12%;
  • показатель средней зарплаты в период с 2021 по 2023 годы — 13 559,41 грн;
  • показатель средней заработной платы за 2022-2024 годы — 15 057,09 грн.

Почему в 2025 году проиндексируют не все пенсии

Благодаря индексации происходит осовременивание выплат, которые пенсионерам назначались в предыдущие годы. При этом перерасчет не получат пенсионеры, которым выплаты назначили в течение последних 36 месяцев.

По информации издания NV.ua, размер пенсий будет зависеть от инфляции за 2024 год и среднего роста зарплат, с которых начисляется единый социальный взнос. Ожидается, что после индексации пенсии вырастут на 10%.

Ранее мы объясняли, изменятся ли жилищные субсидии в связи с индексацией пенсий в 2025 году. Ответ озвучили в Пенсионном фонде.

Также мы рассказывали, что с 2025 года пенсии украинцам будут начислять по-новому. Изменения заключаются во введении баллов за каждый месяц, в котором человек платил страховой взнос или работал.

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