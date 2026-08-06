ПФУ проводит инвентаризацию пенсий: когда выплаты могут сократить в несколько раз

Пенсионерка на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Многие украинцы не знают, что Пенсионный фонд может повторно проверить их пенсионное дело спустя много лет после назначения пенсии. Иногда такая проверка заканчивается не только исправлением ошибок, но и существенным сокращением ежемесячных выплат. В то же время пенсионеры могут требовать объяснений и обжаловать такие решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

Почему ПФУ может пересмотреть уже назначенную пенсию

Как объясняет эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, инвентаризация пенсионных дел является стандартной внутренней процедурой Пенсионного фонда. В ходе нее специалисты проверяют правильность назначения пенсии, достоверность документов и законность проведенных расчетов.

По словам эксперта, результаты такой проверки могут быть разными: если обнаружат ошибки, пенсию могут как увеличить, так и уменьшить.

Как после проверки пенсия сократилась почти вдвое

Одним из примеров последствий инвентаризации стала история пенсионерки из Днепропетровской области. У женщины 37 лет страхового стажа, и она получала пенсию еще с 2005 года. До проверки ее выплаты составляли около 4 000 гривен.

После инвентаризации, проведенной Пенсионным фондом в 2020 году, размер пенсии был пересмотрен. При перерасчете перестали учитывать сведения о заработке за 1970-е годы, заменив соответствующие показатели нулевыми значениями. Из-за этого коэффициент заработной платы резко снизился, а вместе с ним и пенсия — примерно до 1600 гривен.

Сейчас женщина получает минимальную пенсию — 3370 гривен. По оценке Сергея Коробкина, если бы спорный перерасчет не проводился, сегодня ее пенсия могла бы составлять около 7 000 гривен.

Что именно проверяет Пенсионный фонд

В ходе инвентаризации проверяют:

наличие пенсионного дела и электронного лицевого счета;

правильность оформления документов;

достоверность данных о трудовом стаже и заработной плате;

правильность расчета пенсии;

законность произведенных выплат и возможных удержаний;

обоснованность возврата излишне выплаченных средств, если таковые имели место.

При необходимости Пенсионный фонд может направлять запросы в архивы или на предприятия для подтверждения сведений.

Как должна проходить инвентаризация

Проверка проводится в соответствии с установленной процедурой. По ее результатам оформляется акт инвентаризации, в котором указываются:

какие документы были проверены;

какие нарушения или расхождения выявлены;

выводы проверки;

рекомендации относительно дальнейших действий.

Именно этот документ должен объяснять причины любого перерасчета пенсии.

Что делать, если пенсию уменьшили

Если после проверки выплаты стали меньше, пенсионер имеет право:

требовать письменного решения Пенсионного фонда;

ознакомиться с материалами своего пенсионного дела;

получить копии документов, на основании которых был произведен перерасчет;

подать жалобу в главное управление Пенсионного фонда;

обратиться в административный суд и обжаловать решение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что размер пенсии в Украине зависит от официальной зарплаты и страхового стажа. Если человек в течение трудовой деятельности получал в среднем 30 000 гривен в месяц и имеет 35 лет страхового стажа, то может рассчитывать ориентировочно на пенсию в размере 11 500 гривен, без учета возможных доплат и надбавок.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине отдельные категории граждан могут получать специальные пенсии, размер которых превышает 25 950 гривен. Речь идет, в частности, о судьях, прокурорах, военных, сотрудниках правоохранительных органов, госслужащих старой системы и ликвидаторах аварии на ЧАЭС, однако во время военного положения к части таких выплат применяются понижающие коэффициенты от 10% до 50%.