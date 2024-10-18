Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Первые выплаты Национального кэшбека — когда украинцы получат средства arrow

Первые выплаты Национального кэшбека — когда украинцы получат средства

18 октября 2024 17:39
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Национальный кэшбек — когда украинцы получат первые выплаты
Покупки в магазине. Фото: ДніпроTV
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцы с 22 по 31 октября получат первые выплаты в рамках "Национального кэшбека". В общей сложности 646 378 граждан Украины получат 37,2 млн грн, накопленных за покупки, совершенные в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Читайте также:

Подробнее о кэшбеке

Полученный кэшбек можно потратить на оплату различных услуг, в том числе коммунальных, медицинских, транспортных и других. Также можно задонатить эти средства в поддержку Вооруженных Сил Украины или использовать их для приобретения военных облигаций.

"Потратить эти средства можно в частности на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации или потратить на услуги. Для нас очень важно, чтобы украинцы выбирали украинское. Ожидаем, что такие дополнительные преимущества не только будут социальной поддержкой, но и стимулируют развитие украинских производителей", — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Кто получит Национальный кэшбек в октябре

Денежные средства "Национального кэшбека" будут начислены тем гражданам, которые совершили покупки украинских товаров в сентябре, а сумма кэшбека превысила 2 грн. По итогам сентября таких потребителей оказалось 646 378. Тем, у кого сумма кэшбека была меньше 2 грн или его не насчитали, выплаты не предусмотрены.

Для получения кэшбека необходимо активировать карту для выплат в приложении "Дія". Те, кто уже это сделал, получат свои деньги в октябре. Те же, кто этого еще не сделал (а таких на конец сентября более 300 тысяч), смогут активировать карту позже, и им выплатят накопленные средства в ноябре.

Начисленный кэшбек не подлежит налогообложению в соответствии с законом, принятым Верховной Радой. Для госслужащих и других лиц, обязанных подавать декларации о финансовом состоянии, НАПК выпустило специальное разъяснение, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Выплата кэшбека будет производиться ежемесячно, начиная с 20 числа месяца, следующего за отчетным. Поэтому кэшбек за сентябрь будет выплачен в октябре, а за октябрь — в ноябре.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В рамках ее в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.

Мы также рассказывали, что ПриватБанк упрощает международные цифровые переводы для украинцев, предлагая выгодные условия и кэшбеки до 2500 грн за переводы с валютных карт Visa. До конца 2024 года клиенты банка смогут воспользоваться льготными тарифами и получить вознаграждение за переводы на зарубежные карты Visa и обратно.

выплаты Минэкономики деньги платформа "Зроблено в Україні" кэшбэк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и Дерибасовской — что говорят одесситы

18:33 В Укргидрометцентре назвали регионы, которые завтра накроют заморозки

18:10 Зеленский объяснил, как в дальнейшем США будут оказывать помощь Украине

18:02 Поторопитесь с выездом — движение к границе по трассе Одесса — Рени затруднено

17:57 Глава Пентагона разъяснил, что сейчас делается для защиты Украины

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

17:42 Сырский провел совещание с руководителями Вооруженных сил — о чем говорили

17:39 Первые выплаты Национального кэшбека — когда украинцы получат средства

17:26 Одевайтесь теплее — погода в Одессе в субботу 19 октября

17:22 Стали известны условия, при которых в Украине не запретят Telegram

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и Дерибасовской — что говорят одесситы

18:33 В Укргидрометцентре назвали регионы, которые завтра накроют заморозки

18:10 Зеленский объяснил, как в дальнейшем США будут оказывать помощь Украине

18:02 Поторопитесь с выездом — движение к границе по трассе Одесса — Рени затруднено

17:57 Глава Пентагона разъяснил, что сейчас делается для защиты Украины

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

17:42 Сырский провел совещание с руководителями Вооруженных сил — о чем говорили

17:39 Первые выплаты Национального кэшбека — когда украинцы получат средства

17:26 Одевайтесь теплее — погода в Одессе в субботу 19 октября

17:22 Стали известны условия, при которых в Украине не запретят Telegram

17:16 Синоптики заявили, что на Львовщине резко ухудшится погода завтра

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают