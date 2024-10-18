Национальный кэшбек — когда украинцы получат первые выплаты

Покупки в магазине. Фото: ДніпроTV

Украинцы с 22 по 31 октября получат первые выплаты в рамках "Национального кэшбека". В общей сложности 646 378 граждан Украины получат 37,2 млн грн, накопленных за покупки, совершенные в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Подробнее о кэшбеке

Полученный кэшбек можно потратить на оплату различных услуг, в том числе коммунальных, медицинских, транспортных и других. Также можно задонатить эти средства в поддержку Вооруженных Сил Украины или использовать их для приобретения военных облигаций.

"Потратить эти средства можно в частности на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации или потратить на услуги. Для нас очень важно, чтобы украинцы выбирали украинское. Ожидаем, что такие дополнительные преимущества не только будут социальной поддержкой, но и стимулируют развитие украинских производителей", — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Кто получит Национальный кэшбек в октябре

Денежные средства "Национального кэшбека" будут начислены тем гражданам, которые совершили покупки украинских товаров в сентябре, а сумма кэшбека превысила 2 грн. По итогам сентября таких потребителей оказалось 646 378. Тем, у кого сумма кэшбека была меньше 2 грн или его не насчитали, выплаты не предусмотрены.

Для получения кэшбека необходимо активировать карту для выплат в приложении "Дія". Те, кто уже это сделал, получат свои деньги в октябре. Те же, кто этого еще не сделал (а таких на конец сентября более 300 тысяч), смогут активировать карту позже, и им выплатят накопленные средства в ноябре.

Начисленный кэшбек не подлежит налогообложению в соответствии с законом, принятым Верховной Радой. Для госслужащих и других лиц, обязанных подавать декларации о финансовом состоянии, НАПК выпустило специальное разъяснение, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Выплата кэшбека будет производиться ежемесячно, начиная с 20 числа месяца, следующего за отчетным. Поэтому кэшбек за сентябрь будет выплачен в октябре, а за октябрь — в ноябре.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут присоединяться к программе "Национальный кэшбек" через единственный портал государственных услуг "Дія". В рамках ее в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации за покупку товаров украинских производителей.

Мы также рассказывали, что ПриватБанк упрощает международные цифровые переводы для украинцев, предлагая выгодные условия и кэшбеки до 2500 грн за переводы с валютных карт Visa. До конца 2024 года клиенты банка смогут воспользоваться льготными тарифами и получить вознаграждение за переводы на зарубежные карты Visa и обратно.