Національний кешбек — коли українці отримають перші виплати

Покупки в магазині. Фото: ДніпроTV

Українці з 22 по 31 жовтня отримають перші виплати в межах "Національного кешбеку". Загалом 646 378 громадян України отримають 37,2 млн грн, накопичених за покупки, здійснені у вересні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Читайте також:

Детальніше про кешбек

Отриманий кешбек можна витратити на оплату різних послуг, зокрема комунальних, медичних, транспортних та інших. Також є можливість задонатити ці кошти на підтримку Збройних Сил України або використати їх для придбання військових облігацій.

"Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги. Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське. Очікуємо, що такі додаткові переваги не лише будуть соціальною підтримкою, але стимулюють розвиток українських виробників", — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Хто отримає Національний кешбек в жовтні

Кошти "Національного кешбеку" будуть нараховані тим громадянам, які здійснили покупки українських товарів у вересні, а сума кешбеку перевищила 2 грн. За підсумками вересня таких споживачів виявилося 646 378. Тим, у кого сума кешбеку була меншою за 2 грн або його не нарахували, виплати не передбачені.

Для отримання кешбеку необхідно активувати картку для виплат у додатку "Дія". Ті, хто вже це зробив, отримають свої кошти в жовтні. Ті ж, хто цього ще не зробив (а таких на кінець вересня понад 300 тисяч), зможуть активувати картку пізніше, і їм виплатять накопичені кошти в листопаді.

Нарахований кешбек не підлягає оподаткуванню відповідно до закону, прийнятого Верховною Радою. Для держслужбовців та інших осіб, зобов’язаних подавати декларації про фінансовий стан, НАЗК випустило спеціальне роз’яснення, з яким можна ознайомитися за посиланням.

Виплата кешбеку відбуватиметься щомісячно, починаючи з 20 числа місяця, наступного за звітним. Тому кешбек за вересень буде виплачений у жовтні, а за жовтень — у листопаді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть долучатися до програми "Національний кешбек" через єдиний портал державних послуг "Дії". В її рамках у низці магазинів можна буде отримувати грошові компенсації за купівлю товарів українських виробників.

Ми також розповідали, що ПриватБанк спрощує міжнародні цифрові перекази для українців, пропонуючи вигідні умови та кешбеки до 2500 грн за перекази з валютних карток Visa. До кінця 2024 року клієнти банку зможуть скористатися пільговими тарифами та отримати винагороду за перекази на закордонні картки Visa і у зворотному напрямку.