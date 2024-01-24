Сертификаты єВідновлення — сколько украинских семей обменяли жилищные сертификаты на новые дома

Многоэтажные дома после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Общая сумма, на которую 298 украинских семей приобрели новое жилое пространство по программе єВідновлення, уже превысила полмиллиарда гривен. Также владельцы полученных жилищных сертификатов за разрушенное жилье зарезервировали 1,5 млрд. гривен. Это свидетельствует о том, что они уже определились с новым местом жительства, которое в скором времени планируется приобрести.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

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Сколько средств получили украинские семьи на новое жилье

По словам главы партии "Слуга Народа", общая сумма средств, которую использовали по сертификатам єВідновлення 298 украинских семей, жилье которых было уничтожено в результате российской агрессии, на сегодняшний день составляет более 725 млн гривен. Всего уже сформировано 2385 жилищных сертификатов на общую сумму в 4,2 млрд гривен. Это означает, что комиссия приняла положительное решение по компенсации за разрушенное жилье. Также можно отметить немалое количество обработанных заявлений — украинские семьи уже подали 8974 заявления, большую часть из которых — 4774 заявления — уже обработали.

"Мы видим, что по темпам обработки заявлений динамика очень положительная. Например, этап компенсаций за поврежденное жилье стартовал 1 мая 2023 года и сейчас уже обработано более 75% заявлений. А этап компенсаций за уничтоженное жилье стартовал только 1 августа, при том что успели обработать уже более половины заявлений. Эти цифры достаточно показательны, ведь люди понимают — ожидать новое жилье не нужно будет годами, поскольку заявители, подавшие заявления, например, полгода назад, уже его приобрели за средства, предоставленные государством", — отметила Елена Шуляк.

Чиновница также отметила, что за поврежденное в результате российской агрессии жилье государство согласовало компенсации на общую сумму в 4 млрд гривен, из которых 3,4 млрд гривен владельцы такого жилья уже получили, а 1 млрд гривен уже потратили на необходимые товары и услуги по восстановлению.

Кто имеет право получить сертификат єВідновлення

Сертификат на восстановление жилья могут получить те украинцы, чье жилье с 24 февраля 2022 было уничтожено из-за войны и не подлежит восстановлению. Однако предоставить сертификат могут не всем – некоторые заявители могут получить отказ.

Почему могут отказать по программе єВідновлення:

представление заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества лицом, которое не может быть получателем компенсации или не имеет полномочий для подачи заявления;

выявление недостоверных данных, указанных в заявлении о предоставлении компенсации;

заявление подано через год с момента завершения войны.

Почему могут отказать по программе єВідновлення. Источник: Елена Шуляк

Как получить компенсацию за разрушенное жилье

Для того чтобы получить сертификат єВідновлення, нужно подать заявление о предоставлении компенсации в Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. Заявление можно подать в бумажной или электронной форме.

Как получить компенсацию:

Подать в "Дії", через ЦНАП или нотариуса информационное сообщение и заявление на компенсацию по поврежденному или уничтоженному жилью;

Дождаться визита специальной комиссии от местных органов самоуправление, которое обследует жилье – оно состоится в течение 30 дней;

Открыть счет в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Сбербанк, Sense Bank, Райффайзен Банк и др.);

Получить решение комиссии с суммой компенсации или жилищный сертификат в "Дії".

Как получить сертификат єВідновлення. Источник: Елена Шуляк

Как воспользоваться жилищным сертификатом

Как реализовать жилищный сертификат:

После получения жилищного сертификата необходимо выбрать новое жилье и забронировать в "Дії" необходимую сумму.

После бронирования, но перед заключением сделки купли-продажи следует отказаться от права собственности на разрушенное жилье. Сделать это можно самостоятельно или с помощью нотариуса и регистратора, обратившись в ЦНАП.

Заключить договор купли продажи недвижимого имущества у нотариуса.

После заключения сделки купли-продажи средства поступят продавцу. Это означает, что заявитель реализовал свой жилищный сертификат.

Как использовать сертификат єВідновлення. Источник: Елена Шуляк

Напомним, с 1 января 2024 года получить компенсацию могут граждане, которые за свой счет отремонтировали свое поврежденное жилье. Кроме того, в начале декабря прошлого года начали выплачивать компенсацию за поврежденное жилье, нуждающееся в капитальном ремонте — до 500 тыс гривен.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации , покупки или строительства жилья по государственной программе єВідновлення. В настоящее время идет работа над дальнейшим совершенствованием программы.