Выплаты в ВСУ — кому предоставляют подъемную помощь и суточные в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине военнослужащих могут переводить в другие регионы для продолжения службы. Часто это происходит в связи с назначением на новую должность, поэтому кадровым военным и тем, кто служит в армии по контракту, государство должно выплачивать деньги за переезд на новое место.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие в 2025 году.

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Как отмечается на сайте Департамента соцобеспечения Министерства обороны Украины, речь о:

подъемной помощи — это месячное денежное обеспечение 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи военнослужащего, который согласился переехать с ним на новое место службы;

суточные за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним

Размер подъемной помощи исчисляется на основе:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, установленных по новому месту военной службы на дату, когда военнослужащий начал выполнять обязанности на новой должности или на дату прибытия к новому месту дислокации воинской части.

Подъемное пособие и суточные выплачивают уже на новом месте службы. Приказ о выплате должен подписать командир (начальник) воинской части и указать в приказе сумму, которую начислят военнослужащему.

Военнослужащим, которые на дату прибытия в другой населенный пункт находятся в распоряжении соответствующего командира, выплата подъемной помощи и суточных осуществляется после того, как их назначат на должности.

Напомним, недавно Кабмин обновил порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим в командировках. Известно, что изменится. Узнавайте также, в каких случаях участнику боевых действий придется платить за проезд в общественном транспорте.