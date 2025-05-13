Виплати у ЗСУ — кому надають підйомну допомогу та добові у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні військовослужбовців можуть переводити в інші регіони для продовження служби. Часто це відбувається у зв'язку з призначенням на військову посаду, тож кадровим військовим та тим, хто служить в армії за контрактом, держава повинна виплачувати гроші за переїзд на нове місце.

Редакція Новини.LIVE розповідає, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці у 2025 році.

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Як зазначається на сайті Департаменту соцзабезпечення Міністерства оборони України, мова про:

підйомну допомогу — це місячне грошове забезпечення 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який погодився переїхати з ним на нове місце служби;

добові за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним

Розмір підйомної допомоги обчислюється на основі:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, встановлених за новим місцем військової служби на дату, коли військовослужбовець почав виконувати обов'язки на новій посаді або на дату прибуття до нового місця дислокації військової частини.

Підйомна допомога та добові виплачують вже на новому місці служби. Наказ про виплату має підписати командир (начальник) військової частини та зазначити у наказі суму, яку нарахують військовослужбовцю.

Військовослужбовцям, які на дату прибуття до іншого населеного пункту перебувають у розпорядженні відповідного командира, виплата підйомної допомоги та добових здійснюється після того, як їх призначать на посади.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін оновив порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям у відрядженнях. Відомо, що зміниться. Дізнавайтесь також, у яких випадках учаснику бойових дій доведеться платити за проїзд у громадському транспорті.