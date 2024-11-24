Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Проверьте свою копилку — цена самых дорогих украинских монет arrow

Проверьте свою копилку — цена самых дорогих украинских монет

24 ноября 2024 13:28
Карина Приходько - Редактор
За сколько можно продать украинские копейки — самые дорогие монеты
Украинские монеты. Фото: РБК-Украина
Карина Приходько - Редактор

Среди оборотных украинских монет есть редкие экземпляры, которые интересуют коллекционеров и за них можно выручить немалые деньги. Стоимость за монеты от 1 до 25 копеек может колебаться от 10 до 20 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Монитекс.

Читайте также:

За сколько можно продать украинские монеты

Как известно, монеты номиналом от 1 до 25 копеек уже вышли из обращения. Однако еще у многих украинцев в кошельке есть такие монеты, среди которых можно найти ценные и редкие экземпляры.

  • 1 копейка 1996 года;
  • 2 копейки 1992, 1993, 2003 годов;
  • 5 копеек 1994, 2001 годов;
  • 10 копеек 2001 года;
  • 25 копеек 1995, 2003 годов.

За эти монеты можно выручить от 50 гривен до 20 тысяч гривен, все зависит от номинала и года. Однако, в каталоге украинских монет отмечается, что 1 копейку 1992 года можно продать около за 17 тысяч гривен, а 10 копеек того же года — за 10 тысяч гривен. 

Как понять, что монета ценна

Не все украинские монеты являются редкими, их ценность прежде всего определяет чеканка. Все зависит от узора, количества ребер на гурте, особенности на реверсе и тому подобное. Таким образом чем более редким является экземпляр, тем больше его стоимость. Поэтому к ценным знакам относятся:

  • монеты из лимитированных серий;
  • модели с заводским браком.

Напомним, недавно мы писали, какие монеты можно продать от 2 000 до 14 000 грн. Среди них, в частности, 50 копеек.

Также мы писали, что на аукционе продали редкие 5 копеек. Монета стоила тысячи гривен.

НБУ деньги монеты продажа коллекционер копейки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:54 SpaceX вывела на орбиту еще 20 спутников Starlink — видео

14:39 В Украине возросло количество диверсий против силовиков, — СМИ

14:32 Киевляне отдают более половины зарплаты на аренду жилья

14:29 В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения света

14:28 Настоящий мороз — синоптики предупредили о погоде на завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

14:19 Уничтожение культурного наследия Киева — активист назвал лазейки

14:07 Полезные ископаемые Украины — какая их общая стоимость

14:04 Путин пойдет на переговоры из-за малых запасов оружия СССР — СМИ

13:55 Одесситы остались без воды — кто именно

14:54 SpaceX вывела на орбиту еще 20 спутников Starlink — видео

14:39 В Украине возросло количество диверсий против силовиков, — СМИ

14:32 Киевляне отдают более половины зарплаты на аренду жилья

14:29 В Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения света

14:28 Настоящий мороз — синоптики предупредили о погоде на завтра

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

14:19 Уничтожение культурного наследия Киева — активист назвал лазейки

14:07 Полезные ископаемые Украины — какая их общая стоимость

14:04 Путин пойдет на переговоры из-за малых запасов оружия СССР — СМИ

13:55 Одесситы остались без воды — кто именно

13:48 Испания оштрафовала лоукостеры — это может повлиять на пассажиров

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету