За сколько можно продать украинские копейки — самые дорогие монеты

Украинские монеты. Фото: РБК-Украина

Среди оборотных украинских монет есть редкие экземпляры, которые интересуют коллекционеров и за них можно выручить немалые деньги. Стоимость за монеты от 1 до 25 копеек может колебаться от 10 до 20 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Монитекс.

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За сколько можно продать украинские монеты

Как известно, монеты номиналом от 1 до 25 копеек уже вышли из обращения. Однако еще у многих украинцев в кошельке есть такие монеты, среди которых можно найти ценные и редкие экземпляры.

1 копейка 1996 года;

2 копейки 1992, 1993, 2003 годов;

5 копеек 1994, 2001 годов;

10 копеек 2001 года;

25 копеек 1995, 2003 годов.

За эти монеты можно выручить от 50 гривен до 20 тысяч гривен, все зависит от номинала и года. Однако, в каталоге украинских монет отмечается, что 1 копейку 1992 года можно продать около за 17 тысяч гривен, а 10 копеек того же года — за 10 тысяч гривен.

Как понять, что монета ценна

Не все украинские монеты являются редкими, их ценность прежде всего определяет чеканка. Все зависит от узора, количества ребер на гурте, особенности на реверсе и тому подобное. Таким образом чем более редким является экземпляр, тем больше его стоимость. Поэтому к ценным знакам относятся:

монеты из лимитированных серий;

модели с заводским браком.

Напомним, недавно мы писали, какие монеты можно продать от 2 000 до 14 000 грн. Среди них, в частности, 50 копеек.

Также мы писали, что на аукционе продали редкие 5 копеек. Монета стоила тысячи гривен.