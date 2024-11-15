На аукціоні продали рідкісну українську монету за велику суму

Монети. Ілюстративне фото: kurs.com.ua

В Україні відбувся аукціон, на якому розігрували українську монету. Її придбали за понад 8000 тисяч гривень.

Відповідні торги відбулися на майданчику Violity.

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Так, монету номіналом п'ять копійок 1992 року випуску придбав колекціонер за 8024 гривень. Під час торгів було зроблено одразу 44 ставки, в той час, як перша становила лише одну гривню.

У підсумку монета здорожчала аж у 8000 разів. Такий сильний інтерес до неї викликав різновид — 1.1ААк, який є рідкісним.

Монета. Фото: Violity

Монета. Фото: Violity

Експерти сайту "Монети-ягідки", пояснили, що це спричинено помилкою на монетному дворі, через яку невелика кількість монет отримала крупну насічку на гурті.

Монета. Фото: Violity

Згідно з фотографіями проданих п'яти копійок можна зробити з висновок, що вони були в обігу — помітно сліди від ударів та подряпини.

Нагадаємо, на американському аукціоні Copart виставили елітне авто Bentley Continental за ціною 775 доларів.

Також ми писали, що у США продали рідкісну монету епохи Стародавнього Риму, якій близько 2000 років. За неї заплатили 216 тисяч доларів.