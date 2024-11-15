На аукціоні продали рідкісну українську монету за велику суму

На аукціоні продали рідкісні 5 копійок — скільки коштували
В Україні відбувся аукціон, на якому розігрували українську монету. Її придбали за понад 8000 тисяч гривень.
Відповідні торги відбулися на майданчику Violity.
Купівля унікальних монет
Так, монету номіналом п'ять копійок 1992 року випуску придбав колекціонер за 8024 гривень. Під час торгів було зроблено одразу 44 ставки, в той час, як перша становила лише одну гривню.
У підсумку монета здорожчала аж у 8000 разів. Такий сильний інтерес до неї викликав різновид — 1.1ААк, який є рідкісним.
Експерти сайту "Монети-ягідки", пояснили, що це спричинено помилкою на монетному дворі, через яку невелика кількість монет отримала крупну насічку на гурті.
Згідно з фотографіями проданих п'яти копійок можна зробити з висновок, що вони були в обігу — помітно сліди від ударів та подряпини.
Нагадаємо, на американському аукціоні Copart виставили елітне авто Bentley Continental за ціною 775 доларів.
Також ми писали, що у США продали рідкісну монету епохи Стародавнього Риму, якій близько 2000 років. За неї заплатили 216 тисяч доларів.
Читайте Новини.LIVE!