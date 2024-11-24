За скільки можна продати українські копійки — найдорожчі монети

Українські монети. Фото: РБК-Україна

Серед обігових українських монет, є рідкісні екземпляри, які цікавлять колекціонерів і за них можна виручити чималі гроші. Вартість за монети від 1 до 25 копійок може коливатися від 10 до 20 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті "Монітекс".

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За скільки можна продати українські монети

Як відомо, наразі монети номіналом від 1 до 25 копійок вже вийшли з обігу. Однак ще у багатьох українців у гаманці є такі монети, серед яких можна знайти цінні та рідкісні екземпляри. Найбільше колекціонерів та нумізматів цікавлять:

1 копійка 1996 року;

2 копійки 1992, 1993, 2003 років;

5 копійок 1994, 2001 років;

10 копійок 2001 року;

25 копійок 1995, 2003 років.

За ці монети можна виручити від 50 гривень до 20 тисяч гривень, все залежить від номіналу та року. Однак, в каталозі українських монет зазначається, що 1 копійку 1992 року можна продати близько за 17 тисяч гривень, а 10 копійок того ж року — за 10 тисяч гривень.

Як зрозуміти, що монета цінна

Не всі українські монети є рідкісними, їхню цінність перш за все визначає карбування. Все залежить від візерунка, кількості ребер на гурті, особливості на реверсі тощо. Таким чином чим рідкіснішим є екземпляр, то більше його вартість. Тож до цінних знаків належать:

монети з лімітованих серій;

моделі із заводським браком.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які монети можна продати від 2 000 до 14 000 грн. Серед них, зокрема, 50 копійок.

Також ми писали, що на аукціоні продали рідкісні 5 копійок. Монета коштувала тисячі гривень.