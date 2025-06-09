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Проверка счетчиков за деньги — о чем предупредили в ДТЭК

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 13:35
У украинцев воруют деньги во время проверки счетчиков — детали
Человек смотрит на электросчетчик. Фото: УНИАН

Из-за того, что электросчетчики у многих потребителей установлены непосредственно в квартирах, энергетики могут посетить жилье граждан, чтобы зафиксировать показатели или что-то починить. Но из-за этого легко наткнуться на мошенников, которые имеют фальшивые удостоверения и требуют от людей наличные после проверки приборов.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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Как отмечают в ДТЭК, злоумышленники любят приходить к потребителям в будние дни утром или после обеда, когда подавляющее большинство людей находятся в своих квартирах. Они убеждают доверчивых граждан, что должны "срочно проверить счетчик" или "устранить неисправность". У некоторых злоумышленников даже есть фальшивые удостоверения и одежда, похожая на форму энергетика.

Опаснее всего, когда такие "контролеры" требуют оплатить что-то наличными или обещают "скидки за услуги без оформления". Но на самом деле, как подчеркивают в ДТЭК, компания звонит клиентам или делает официальные объявления перед визитом энергетиков. Единственное исключение — это плановые проверки контролеров, которые происходят не реже чем раз в полгода. Но у них всегда есть официальные документы:

  • удостоверение;
  • бейдж;
  • пропуск.

"И главное: никаких оплат в руки. Все услуги оплачиваются заранее через банк. Если кто-то просит наличные, тогда он точно не из ДТЭК. Звоните в полицию", — говорится в сообщении.

Напомним, что тариф на свет в Украине в июне составит 4,32 грн/кВт-ч. Известно, как долго украинцы будут платить такую цену за электроэнергию.

Также мы рассказывали, что украинцы могут платить меньше за коммунальные услуги. Сэкономить деньги в 2025 году им поможет государство.

деньги мошенничество ДТЭК счетчики свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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