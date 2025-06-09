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Перевірка лічильників за гроші — про що попередили в ДТЕК

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 13:35
В українців крадуть гроші під час перевірки лічильників — деталі
Людина дивиться на електролічильник. Фото: УНІАН

Через те, що електролічильники у багатьох споживачів встановлені безпосередньо у квартирах, енергетики можуть відвідати житло громадян, щоби зафіксувати показники або щось полагодити. Та через це легко натрапити на шахраїв, які мають фальшиві посвідчення та вимагають від людей готівку після перевірки приладів.

Про це розповіли у пресслужбі компанії.

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Як зазначають у ДТЕК, зловмисники полюбляють приходити до споживачів у будні дні вранці або після обіду, коли переважна більшість людей перебувають у своїх квартирах. Вони переконують довірливих громадян, що мають "терміново перевірити лічильник" або "усунути несправність". У деяких зловмисників навіть є фальшиві посвідчення та одяг, схожий на форму енергетика.

Найнебезпечніше, коли такі "контролери" вимагають сплатити щось готівкою або обіцяють "знижки за послуги без оформлення". Та насправді, як підкреслюють у ДТЕК, компанія телефонує клієнтам або робить офіційні оголошення перед візитом енергетиків. Єдиний виняток – це планові перевірки контролерів, які відбуваються не рідше ніж раз на пів року. Але у них завжди є офіційні документи:

  • посвідчення;
  • бейдж;
  • перепустка.

"І головне: ніяких оплат в руки. Усі послуги оплачуються заздалегідь через банк. Якщо хтось просить готівку, тоді він точно не з ДТЕК. Дзвоніть у поліцію", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що тариф на світло в Україні у червні становитиме 4,32 грн/кВт-год. Відомо, як довго українці платитимуть таку ціну за електроенергію.

Також ми розповідали, що українці можуть платити менше за комунальні послуги. Зекономити гроші у 2025 році їм допоможе держава. 

гроші шахрайство ДТЕК лічильники світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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