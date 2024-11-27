Показники лічильника світла — коли передавати та як це зробити

Лічильник світла. Фото: УНІАН

Українці щомісяця мають не лише сплачувати рахунки за комунальні послуги, але й передавати показники лічильників у встановлений термін. Якщо цього вчасно не зробити, споживачеві можуть нарахувати зайвого.

Про те, коли передавати показники електролічильника та як це можна зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Коли подавати показники лічильників електроенергії

Усі користувачі електрики зобов’язані щомісяця самостійно фіксувати дані своїх лічильників і передавати їх оператору системи розподілу (ОСР). Розрахунок обсягу спожитої електроенергії здійснюється за календарний місяць. Щоб дані були враховані станом на 1 число, їх потрібно подати:

за два дні до кінця поточного місяця;

у період із 1 по 3 число наступного місяця.

Якщо передача показників здійснена пізніше, обсяги споживання визначатимуться за середньодобовим розрахунком.

Оператор системи розподілу зобов’язаний прийняти дані та врахувати їх для обчислення вашого споживання за поточний місяць. При цьому ОСР має право в будь-який момент перевірити лічильник, щоб упевнитися у коректності переданих показників.

Як передати дані лічильника світла

Існує кілька способів для передачі показників електролічильника, тож кожен споживач може підібрати оптимальний для себе варіант:

за допомогою додатку "Приват24";

зателефонувавши до кол-центру ОСР;

через особистий кабінет на сайті ДТЕК;

через компанію Yasno, вказавши номер рахунку та дані лічильника;

скориставшись чат-ботами (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

Що буде, якщо передати показники із запізненням

Якщо дані лічильника не подано вчасно (за 2 дні до кінця місяця або протягом перших 3 днів нового місяця), обсяги електроенергії за попередній місяць будуть визначені розрахунковим шляхом. При цьому використовуватимуть середньодобовий показник відповідно до норм Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

У такому разі у платіжці буде зазначено не фактичний обсяг споживання, а розрахунковий. Тому, щоб уникнути переплат, важливо передавати показники вчасно.

Раніше ми писали, що у 2024 році тарифи на світло в Україні зросли на 64% і становлять 4,32 грн/кВт-год, що суттєво вплинуло на комунальні витрати громадян. Водночас окремі категорії споживачів сплачують майже вчетверо менше більшості українців.

Також ми розповідали, що, попри складність тарифного питання, у грудні ціну на електроенергію для побутових споживачів підвищувати не будуть. Вона залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год.