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Переселенцам планируют сократить помощь — что известно

25 октября 2024 17:43
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выплаты ВПЛ — помощь планируют сократить в 2025 году
Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине значительно сокращаются выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из-за ограниченного финансирования в бюджете на 2025 год. В Кабинете Министров и Верховной Раде призывают изменить критерии оказания помощи, ведь действующие условия не учитывают потребности многих переселенцев.

Об этом рассказал глава временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов в комментарии СМИ, сообщает OBOZ.UA.

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Подробнее о сокращении выплат

В бюджете на 2025 год запланировано сокращение финансирования для внутренне перемещенных лиц на 9,1 млрд гривен по сравнению с прошлым годом. Как отметил Фролов, количество граждан, принудительно эвакуированных из прифронтовых и опасных регионов, растет из-за угрозы боевых действий, что делает снижение поддержки для ВПЛ еще более противоречивым.

В проекте бюджета на 2025 год в поддержку внутренне перемещенных лиц предусмотрено 48,5 млрд гривен, что значительно меньше выделенных 57,6 млрд в 2024 году. В настоящее время помощь получает немногим более миллиона человек, хотя в начале 2024 года их было около 2,5 млн. Такое сокращение объясняется новыми критериями выплат, лишившими значительную часть переселенцев права на государственную поддержку.

Нардеп отметил, что утвержденный правительством критерий дохода несправедлив.

"Если доход семьи превышает 9444 гривны в месяц, она теряет право на получение выплат. Однако это нереалистичная сумма для того, чтобы обеспечить минимальные потребности в жилье и продуктах, особенно если это одинокий человек", — сказал он.

Кроме лимита по доходу правительство добавило новый критерий для получения выплат внутренне перемещенным лицам — отсутствие депозита более 100 тысяч гривен. Это решение вызвало немало критики, поскольку не учитывает реальных обстоятельств переселенцев. Например, депозит может быть наследством, к которому лицо пока не имеет доступа, или сбережением на лечение при серьезной болезни.

"Если человек серьезно заболел, такие сбережения растворятся мгновенно на лекарства", — сказал депутат, подчеркивая несправедливость таких ограничений.

Чтобы защитить внутренне перемещенные лица от чрезмерных ограничений, специальная комиссия Верховной Рады разработала законопроект №10382. Он предлагает пересмотреть условия выплат и установить более справедливые критерии. Однако, по словам Фролова, главным препятствием для принятия законопроекта остается его внесение в повестку пленарного заседания парламента.

Депутаты неоднократно обращались в Кабмин с запросами о вынесении законопроекта №10382 на голосование, однако он до сих пор не рассматривался. Председатель временной следственной комиссии отмечает сложную ситуацию с бюджетом и отмечает, что при невозможности принять законопроект потребуются неотложные меры для пересмотра действующих условий, чтобы обеспечить защиту ВПЛ, которые находятся в самых тяжелых обстоятельствах.

На сегодняшний день выплаты от Министерства социальной политики доступны только переселенцам из зон боевых действий или тем, чье жилье было разрушено или повреждено. Другие переселенцы, даже если у них нет средств для проживания, вынуждены самостоятельно находить ресурсы для выживания.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабмин утвердил экспериментальный проект по предоставлению субсидий для ВПЛ на оплату аренды жилья. Эта инициатива направлена на поддержку переселенцев, облегчая расходы на проживание.

Также мы рассказывали, что народный депутат Украины Руслан Горбенко сказал, что государство не сможет обеспечить всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем. Однако людям будут помогать благодаря ваучерам.

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