Субсидії переселенцям — уряд затвердив новий вид допомоги

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабмін затвердив експериментальний проєкт із надання субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оплату оренди житла. Ця ініціатива спрямована на підтримку переселенців, полегшуючи їхні витрати на проживання.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабінету міністрів у Telegram.

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Детальніше про нову допомогу

Субсидія на оренду житла надаватиметься лише за наявності офіційного договору найму, укладеного між орендарем і орендодавцем, який реєструватимуть у базі Пенсійного фонду України.

Ця субсидія не позбавляє ВПО права отримувати інші види державної підтримки, зокрема субсидію на оплату комунальних послуг. Для розрахунку субсидії на оренду встановлено соціальний норматив: 13,65 кв. м на кожного члена домогосподарства, але не менше 35,22 кв. м на родину.

Субсидія на оренду житла надаватиметься, якщо витрати домогосподарства орендаря перевищать обов'язковий платіж, розмір якого визначено на рівні 30% від загального доходу домогосподарства.

Хто може взяти участь у проєкті

Проєкт охоплює населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей, за винятком тих, що включені до переліку територій, де тривають або тривали бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про продовження фінансування програми "Прихисток" до кінця року. В її рамках громадянам, які надали житло переселенцям, допоможуть з оплатою комунальних послуг.

Також ми писали, що народний депутат України Віталій Войцехівський заявив, що основна частина внутрішньо переміщених осіб зараз перебувають за межею бідності. Аби захистити таких людей, створили спеціальну комісію.