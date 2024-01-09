Счета за газ — Нафтогаз рассказал, как не допустить ошибку

Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" предупреждают, что потребители могут переплачивать за природный газ. Чтобы этого не было, важно обратить внимание на одно уточнение.

Об этом говорится на странице компании в соцсети Facebook.

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Как избежать переплаты за газ

В газоснабжающей компании напоминают, что каждый месяц в указанный период граждане должны передавать показатели счетчика Нафтогазу. После этого компания должна их обработать и сформировать новую платежку. Есть несколько способов передать объем потребленного ресурса.

Самый оперативный способ — отправить данные об использованном объеме газа путем SMS-сообщения на короткий номер 4647.

Однако именно здесь важно обратить внимание на особый момент. В компании отмечают, что следует соблюдать одно правило, от чего могут быть неточности.

Первоначально следует обратить внимание на цифры, поскольку в сообщении необходимо отправлять как показатели счетчика, так и код лицевого счета.

Для того чтобы система все правильно засчитала, необходимо придерживаться четкого алгоритма передачи данных. А именно:

сначала нужно ввести короткий номер, куда будет отправлено SMS-сообщение;

далее следует начать заполнять сообщение — сначала ввести номер лицевого счета (там необходимо внимательно посчитать цифры, их должно быть девять);

обязательно поставить пробел (это очень важный момент, если это проигнорировать, система автоматически не сможет считать показания, и сумма в платежке поступит по среднему потреблению);

в конце нужно ввести показатель (должно быть пять цифр).

Как узнать лицевой счет

Клиенты могут узнать лицевой счет в чат-боте GASUA, нажав на пункт "№ лицевого счета" (там нужно указать ЕІС-код) или на сайте gas.ua в разделе "Узнать номер счета" (тоже нужно указать ЕІС-код) по следующей ссылке.

EIC-код представляет собой "персональный газовый номер" объекта газоснабжения (точки учета объекта газоснабжения). Он содержит 16 символов (буквы и цифры). В качестве примера — 56XM19A205987456.

Данные об ЕІС-коде можно узнать:

в собственном е-кабинете облгаза (в разделе о личной информации);

в договоре на поставку природного газа (заявление-присоединение является неотъемлемой частью соглашения, оно должно содержать этот код);

в счете за распределение "голубого топлива".

Передавать показания счетчика необходимо ежемесячно до 5 числа включительно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.

Также мы писали, что в 2023 году "Группа Нафтогаз" полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.