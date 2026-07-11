Переплаченные суммы пенсии: кого заставят вернуть в июле

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили, что некоторые изменения в жизни гражданина или в информации, поступающей от работодателя, могут повлиять на окончательную сумму пенсии. Чтобы избежать негативного сценария в виде переплат и принудительного взыскания, необходимо своевременно проинформировать об этом фонд.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы одного из управлений ПФУ.

Кому грозит переплата и принудительное взыскание из пенсии

По информации Пенсионного фонда, на размер выплат могут влиять различные обстоятельства, поэтому в случае каких-либо изменений в персональных данных и официальной информации следует своевременно сообщать об этом органы фонда.

В случае отсутствия актуальных сведений об изменениях возможно начисление излишних сумм, которые пенсионеру со временем придется вернуть. ПФУ осуществляет мониторинг данных из различных госреестров, поэтому скрыть новые обстоятельства, которые должны были бы уменьшить размер пенсии, не удастся.

Фонд в таких условиях может обратиться в суд для принудительного взыскания, однако до этого может не дойти при условии соблюдения гражданином норм, определенных пенсионным законодательством.

К списку фактов, которые могут влиять на размер пенсии, относятся:

Устройство пенсионера на работу или ведение предпринимательской деятельности; Увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности (необходимость информирования о трудоустройстве/увольнении обусловлена тем, что к пенсии часто применяется ряд доплат, надбавок или повышений, предусмотренных исключительно для неработающих пенсионеров); Возвращение пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на должность по специальности, дающей право на такой вид пенсии (при таких условиях выплата пенсии за выслугу лет должна быть полностью прекращена); Смена адреса проживания (специальные надбавки, предусмотренные при переезде в другую местность, должны быть прекращены); Потеря или получение статуса (в частности, статуса ветерана войны); Изменения в обстоятельствах, являющихся правовым основанием для особого вида пенсии (в частности, при устройстве на работу должна быть прекращена выплата надбавки на содержание ребенка до 18 лет; если ребенок умершего кормильца прекратил обучение или был переведен с дневной формы обучения на другую, то он утратит право на соответствующий вид пенсии).

Переплата пенсии может возникнуть и по другим обстоятельствам. В частности, в случае предоставления работодателем недостоверных данных о размере заработной платы или продолжительности страхового стажа.

Как сообщить ПФУ об изменениях для сохранения пенсии

В фонде отмечают, что суммы пенсий, выплаченные излишне из-за злоупотребления со стороны пенсионера или предоставления работодателем недостоверной информации о работнике, в соответствии с нормами закона должны быть возвращены в казну добровольно или принудительно.

Пенсионер должен обратиться в ПФУ и сообщить об этих изменениях лично:

в ближайший сервисный центр;

удаленно через личный электронный кабинет на портале ПФУ.

Согласно требованиям пенсионного законодательства, об изменениях в жизни гражданина или в информации от работодателя необходимо сообщить в течение десяти дней после их возникновения.

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