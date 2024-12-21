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Переплачена субсидия — кто будет возвращать деньги в 2025 году

21 декабря 2024 08:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидии в 2025 году — кто и почему должен вернуть деньги государству
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Субсидии имеют важное значение для многих украинцев, ведь без государственной помощи оплатить коммунальные счета некоторым домохозяйствам было бы очень сложно. Однако в 2025 году гражданам, получавшим жилищные субсидии без надлежащих оснований, возможно, придется вернуть эти средства государству.

О том, почему некоторым украинцам придется возвращать полученную субсидию, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Что такое переплата субсидии

Переплата субсидии — это деньги, полученные от государства без правовых оснований. Это случается в двух случаях:

  • если гражданин не сообщил об изменениях, влияющих на субсидию, в течение 30 дней;
  • если в заявлении или декларации указана неверная информация, из-за чего размер субсидии получился больше.

Пенсионный фонд может прекратить выплату субсидии или потребовать возврата переплат в ситуациях, когда предоставлены ложные данные о доходах, составе семьи, площади жилья или если в ходе проверок материальных или бытовых условиях домохозяйства будут выявлены нарушения.

В таких случаях субсидию прекращают, а чрезмерно выплаченные средства следует вернуть. Если не рассчитаться добровольно, это может привести к судебному процессу.

Также переплату могут взимать при начислении субсидии на новый период. То есть часть долга могут удерживать, но не более 20% от размера выплат.

Кому придется вернуть субсидию в 2025 году

Чтобы не пришлось возвращать деньги, своевременно информируйте Пенсионный фонд о любых изменениях. Это касается:

  1. Состава семьи или зарегистрированных лиц.
  2. Социального статуса или семейного положения.
  3. Изменения в оплате или получении жилищно-коммунальных услуг.
  4. Имущественных изменений: покупка недвижимости, автомобиля или дорогих вещей.
  5. Расходов более 50 тысяч грн или значительных доходов (более 25 прожиточных минимумов).

Чтобы избежать финансовых проблем в 2025 году, украинцы должны представлять правдивую информацию и своевременно информировать ПФУ об изменениях в домохозяйстве, которые могут повлиять на размер субсидии или возможность ее получения.

Раньше мы писали, что зимой гражданам приходится оплачивать не только коммунальные услуги, но и счета за отопление. Для поддержки семей с низкими доходами государство предоставляет субсидии, однако из-за отдельных членов семьи можно потерять право на эту помощь.

Также мы рассказывали, что в случае смерти получателя субсидии или льготы невыплаченные средства могут перейти к другому члену семьи. Для этого нужно своевременно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

коммунальные услуги субсидии деньги помощь Пенсионный Фонд

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