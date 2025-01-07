Переписки работников хотят сделать открытыми для работодателей — детали

Люди работают за ноутбуками в офисе. Фото: УНИАН

Министерство экономики Украины предлагает изменить Трудовой кодекс и предоставить работодателям больше прав. Им, в частности, хотят разрешить проверять переписку между работниками.

Соответствующие изменения есть в проекте нового Трудового кодекса 2025 года, который подготовило ведомство.

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Что стоит знать украинцам

В документе отмечается, что работодатели смогут мониторить рабочую кореспонденцию сотрудников и документы, которые создавались и использовались ими во время работы.

При этом, как говорится в проекте закона, мониторинг "является крайней формой контроля работодателя" за сотрудником. К таким действиям можно будет прибегнуть лишь в том случае, если контролировать работу сотрудника не удастся альтернативными способами.

Также работодателей хотят обязать предупреждать людей о появлении мониторинга и обосновать его целесообразность.

"Осуществление мониторинга рабочей корреспонденции и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей’обязанностей, не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь", — отмечается в документе.

Как изменился рынок труда во время войны

Украинский рынок труда продолжает переживать изменения, которые начались с момента полномасштабного нападения РФ на нашу страну. Работодатели уже потеряли часть квалифицированных кадров, поскольку они выехали за границу. Между тем оставшиеся граждане хотят получать не меньшую, чем до войны зарплату. К тому же украинцы активно осваивают другие профессии ради большего заработка.

Тем временем Национальный банк Украины 7 января отчитался о том, что реальные зарплаты украинцев превысили выплаты, которые они получали до 24 февраля 2022 года. Средние выплаты выросли практически во всех сферах, кроме искусства и образования.

Также напомним, что в 2025 году в Украине состоится индексация зарплат по новым правилам. Специалисты уже объяснили, как изменятся выплаты.