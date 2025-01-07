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Переписки українців хочуть відкрити — що відомо

7 січня 2025 21:09
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Переписки працівників хочуть зробити відкритими для роботодавців – деталі
Люди працюють за ноутбуками в офісі. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Міністерство економіки України пропонує змінити Трудовий кодекс та надати роботодавцям більше прав. Їм, зокрема, хочуть дозволити перевіряти переписку між працівниками.

Відповідні зміни є у проєкті нового Трудового кодексу 2025 року, який підготувало відомство.

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     У документі зазначається, що роботодавці зможуть моніторити робочу кореспонденцію співробітників та документи, які створювалися та використовувалися ними під час роботи.     

При цьом у, як йдеться у проєкті закону, моніторинг  "є крайньою формою контролю роботодавця" за співробітником. До таких дій можна буде вдатися лише у тому разі, якщо контролювати роботу співробітника не вдасться аль тернативними способами.

        Також роботодавців можуть зобов′язати попереджувати людей про появу моніторинга та обгрунтовувати його доцільність.

"Здійснення моніторингу робочої кореспонденції та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов’язків, не може порушувати право працівника на особисте і сімейне життя", — зазначається в документі.  

Як змінився ринок праці під час війни

Український ринок праці продовжує переживати зміни, які розпочалися з моменту повномасштабного нападу РФ на нашу країну. Роботодаві вже втратили частину кваліфікованих кадрів, оскільки вони виїхали за кордон. Тим часом громадяни, які залишилися, хочуть отримувати не меншу, ніж до війни зарплату. До того ж  українці активно опановують інші професії задля більшого заробітку.

Тим часом Національний банк України 7 січня прозвітував про те, що реальні зарплати українців перевищили виплати, які вони отримували до 24 лютого 2022 року. Середні виплати зросли практично у всіх сферах, крім мистецтва та освіти. 

Також нагадаємо, що у 2025 році в Україні відбудеться індексація зарплат за новими правилами. Фахівці вже пояснили, як зміняться виплати. 

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