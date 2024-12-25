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Індексація зарплат по-новому — що зміниться у 2025 році

25 грудня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Індексація зарплат у 2025 році — що зміниться
Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2025 році діятимуть нові правила індексації заробітних плат. Підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, включно з ФОП, дали рекомендації щодо осучаснення виплат.

Про це повідомляють фахівці профільного видання "Дебет-кредит".

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Експерти нагадали, що 2024 року підрахунки почали з січня поточного року, а попередній місяць став "базовим" — тобто грудень 2023 року. Щодо 2025 року, то експерти проаналізували три норми статті 34 Державного бюджету. Згідно з першою: обчислення індексу споживчих цін для індексації доходів громадян має здійснюватися наростаючим підсумком починаючи з січня 2025 року.

Відповідно до другої норми, січень наступного року має прийматися за один або 100 відсотків. Експерти пояснили, що ознака "базового" місяця взята з п. 5 Порядку №1078, де діють два правила. Так, у разі збільшення тарифних ставок (посадових окладів), показник індексу споживчих цін у місяці, коли відбувається підвищення, має прийматися за 1 — 100%. Проте обчислення індексу споживчих цін для індексації має здійснюватися з місяця, наступного за місяцем збільшення зазначених доходів громадян.

"Тобто, якщо ви встановлюєте, що певний місяць вважається за цілу одиницю або 100%, то цей місяць буде базовим. Проте немає жодного сенсу в тому, щоб починати обчислення індексу споживчих цін з метою компенсації зростання цін (інфляції) з цього місяця! Адже саме він узятий за точку відліку, у якому інфляція дорівнює нулю! То який місяць вважати за "базовий": грудень 2024 року, оскільки з січня почнеться розрахунок індексу споживчих цін, чи січень 2025 року, оскільки його ми беремо за 1 або 100%? Це питання, скоріше, до наших законотворців. Втім, відповісти на нього вже спробувало Мінсоцполітики", — йдеться у матеріалі.

У міністерстві у листі від 10 грудня 2024 року наполягають на тому, щоб стартовим "базовим" місяцем для обчислення індексації наступного року став січень. З огляду на це, попри інформацію в Держбюджеті, на думку фахівців відомства, обчислення індексу споживчих цін почнеться з лютого наступного року. Проте лист не може скасувати закон і має лише форму рекомендації.

Відповідно до третьої норми, розмір індексації, що склався у грудні 2024 року, у січні наступного року не має нараховуватися.

"Тобто, спорів про те, що там з гарантіями працівників на захист від інфляції і як бути з "фіксованою" сумою індексації, цього разу не буде. Вся нарахована в 2024 році індексація залишається в 2024 році та не нараховується з січня 2025 року", — повідомили експерти.

Як індексація буде залежати від зміни окладу

Також пояснили, як індексація залежить від зростання окладу (тарифної ставки). Зазначається, що місяць підвищення окладу вважається "базовим" місяцем. Тим, кому оновлять оклади з 1 лютого, "базовим" місяцем вважатиметься лютий, а не січень, як для решти.

"Так само й далі — наступний місяць підвищення окладу (ставки) стане новим "базовим" місяцем. Таким чином, через історію підвищення окладів (ставок) в кожного працівника "базовий" місяць і відсоток індексації має визначатися індивідуально", — додали фахівці.

Раніше ми писали, яких фахівців шукає одна з найбільших енергокомпаній країни ДТЕК. Зокрема, майстрам бригади повітряних ліній електропередачі обіцяють заробітну плату на рівні 20-22 тис. гривень.

Також повідомлялося, що виплата зарплат у конвертах має негативні наслідки для громадян. Зокрема, працюючи неофіційно, не зараховується страховий стаж, тому пенсію можна не отримати вчасно.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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