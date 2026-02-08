Видео
Видео

Переоформление льгот на коммуналку — кому из украинцев доступно

Дата публикации 8 февраля 2026 16:30
Социальные выплаты в Украине - какие коммунальные льготы можно переоформить
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине существует механизм, по которому можно менять получателя льгот на жилищно-коммунальные услуги. Им могут воспользоваться, в частности, родственники льготника, который пропал без вести во время войны или попал в плен к российским оккупантам.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области, передает Новини.LIVE.

Как изменить получателя льгот

В ПФУ подчеркнули, что Кабмин Украины ранее изменил порядок предоставления назначенных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), утвердив постановление №1420 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно использования выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны для получения льгот некоторыми категориями лиц".

"Эти изменения регулируют вопросы выплаты льготы на оплату ЖКУ, если льготник, информация о котором внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попал в плен государства-агрессора или его признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах", — пояснили в Пенсионном фонде.

Постановление, в частности, предусматривает, что получателя социальных выплат можно менять. Так, им может быть член семьи льготника, а выплаты ему будут поступать до:

  • момента освобождения из плена РФ;
  • признания лица в судебном порядке безвестно отсутствующим
  • объявления умершим или прекращения розыска.

Как будут начислять льготы

Деньги выплачивают на основании представленных документов с месяца, следующего за месяцем обращения члена семьи льготника в органы ПФУ, если предоставить следующие документы:

  • заявление в произвольной форме;
  • выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

В ПФУ подчеркнули, что средства, которые государство предусмотрело льготнику, выплатят после обращения одного из членов его семьи, который фактически проживает в жилом помещении, на которое предоставляются льготы. Деньги член семьи получит на свой банковский счет.

Ранее сообщалось, что некоторые потребители могут платить только 50% стоимости за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кому предоставляют такую скидку. Также писали, что коммунальными льготами в Украине пользуются более полутора миллионов человек. Государство полностью или частично оплачивает за них некоторые услуги.

коммунальные услуги деньги льготы Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
