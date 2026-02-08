Відео
Переоформлення пільг на комуналку — кому з українців доступно

Переоформлення пільг на комуналку — кому з українців доступно

Дата публікації: 8 лютого 2026 16:30
Соціальні виплати в Україні — які комунальні пільги можна переоформити
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні існує механізм, за яким можна змінювати отримувача пільг на житлово-комунальні послуги. Ним можуть скористатися, зокрема, родичі пільговика, якийй зник безвісти під час війни або потрапив у полон до російських окупантів.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Луганській області, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Як змінити одержувача пільг

У ПФУ наголосили, що Кабмін України раніше змінив порядок надання призначених пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), затвердивши постанову №1420 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб".

"Ці зміни врегульовують питання виплати пільги на оплату ЖКП, якщо пільговик, інформацію про якого внесено до Реєстру осіб, які мають право на пільги, потрапив в полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин", — пояснили у Пенсійному фонді.

Постанова, зокрема, передбачає, що одержувача соціальних виплат можна змінювати. Так, ним може бути член сім'ї пільговика, а виплати йому надходитимуть до:

  • моменту звільнення з полону РФ;
  • визнання особи в судовому порядку безвісно відсутньою
  • оголошення померлою або припинення розшуку.

Як нараховуватимуть пільги

Гроші виплачують на підставі поданих документів з місяця, наступного за місяцем звернення члена сім'ї пільговика до органів ПФУ, якщо надати наступні документи:

  • заяву у довільній формі;
  • витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

У ПФУ підкреслили, що кошти, які держава передбачила пільговику, виплатять після зверненням одного із членів його сім'ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, на яке надаються пільги. Гроші член сім'ї отримає на свій банківський рахунок. 

Раніше повідомлялося, що деякі споживачі можуть платити лише 50% вартості за житлово-комунальні послуги. Відомо, кому надають таку знижку. Також писали, що комунальними пільгами в Україні користуються понад півтора мільйона людей. Держава повністю або частково оплачує за них деякі послуги. 

комунальні послуги гроші пільги Пенсійний Фонд знижки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
