Обеспечиваю себя сама — сколько зарабатывает победительница МастерШеф Наталка Никишина

Наталка Никишина. Скриншот: Youtube.com

Украинка Наталка Никишина, которая в 2024 году стала победительницей 14 сезона известного кулинарного шоу МастерШеф, раскрыла тайну о том, сколько сейчас зарабатывает. Женщина призналась, что практически весь доход тратит на свою команду.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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По словам Наталки Никишиной, основной источник ее дохода — реклама в Instagram. Однако этот доход пока является нестабильным поскольку, как отметила Никишина, она только недавно начала заниматься блогерством.

Так, ежемесячно она может зарабатывать от 50 до 150 тысяч гривен. При этом часть этих средств отдает команде, а также финансирует организацию съемок.

"Я из них плачу оператору, менеджеру, оплачиваю подготовку. Это все достаточно затратный процесс. Думаю, только 20% идет на себя", — сказала Никишина.

Женщина также рассказала о финансовой поддержке со стороны мужа. Так, в своих отношениях они придерживаются принципа 80/20.

"Он оплачивает квартиру, я — покупаю еду и прочее. Но я не за то, чтобы мужчина обеспечивал женщину. Я могу себя обеспечить сама", — подчеркнула она.

Ежемесячно на продукты пара тратит почти 50 тыс. грн, девушка "немножко помешана на кулинарии", поэтому часто покупает дорогие ингредиенты.

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