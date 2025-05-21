Забезпечую себе сама — скільки заробляє переможниця МастерШеф Наталка Нікішина

Наталка Нікішина. Скриншот: Youtube.com

Українка Наталка Нікішина, яка у 2024 році стала переможницею 14 сезону відомого кулінарного шоу МастерШеф, розкрила таємницю про те, скільки зараз заробляє. Жінка зізналася, що практично увесь дохід витрачає на свою команду.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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За словами Наталки Нікішиної, основне джерело її прибутку — реклама в Instagram. Однак цей дохід наразі є нестабільним оскільки, як зауважила Нікішина, вона лише нещодавно почала займатися блогерством.

Так, щомісяця вона може заробляти від 50 до 150 тисяч гривень. При цьому частину цих коштів віддає команді, а також фінансує організацію зйомок.

"Я з них плачу операторці, менеджерці, оплачую підготовку. Це все досить витратний процес. Думаю, лише 20% йде на себе", — сказала Нікішина.

Жінка також розповіла про фінансову підтримку з боку чоловіка. Так, у своїх стосунках вони дотримуються принципу 80/20.

"Він оплачує квартиру, я — купую їжу та інше. Але я не за те, щоб чоловік забезпечував жінку. Я можу себе забезпечити сама", — підкреслила вона.

Щомісяця на продукти пара витрачає майже 50 тис. грн, дівчина "трошки помішана на кулінарії", тож часто купує дорогі інгредієнти.

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