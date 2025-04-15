Alyona Alyona в селі — скільки грошей щомісяця витрачає співачка

Співачка Alyona Alyona. Фот: УНІАН

Українська співачка Alyona Alyona, яка декілька років тому вирішила поїхати з великого міста та оселитися в селі, поділилася деякими моментами зі свого життя. Зірка, зокрема, розповіла, як змінилися її витрати.

Про це вона сказала в Youtube-проєкті "Тур зірками".

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Скільки вистачає грошей Alyona Alyona на життя в селі

За словами представниці України на "Євробаченні-2024", наразі вона та її чоловік музикант живуть у селі Вигода, що в Івано-Франківській області. Артистка зізналася, що після переїзду її витрати значно знизилися. Наприклад, зараз їй вистачає двох тис. доларів (81,7 тис. гривень) для того, щоби закрити свої базові потреби, а саме:

сплатили оренду житла;

заплатити за обслуговування автівки;

купити ліки та їжу.

"Я витрачаю менше, бо менше десь їжджу. Якщо враховувати оренду житла, здоров'я, автомобіль і харчування, то це десь дві тис. доларів на місяць", — сказала вона.

Alyona Alyona також зізналася, що планує купити собі приватний будинок в Івано-Франківській області, щоби мати свій город і доглядати за фруктами та овочами.

Про що ще варто знати

Раніше бронзова призерка пісенного конкурсу "Євробачення-2024" Alyona Alyona розповідала проєкту "Неймовірна правда про зірок", скільки коштує її виступ на новорічній вечірці. Зірка зізналася, що її приїзд коштуватиме організаторам як мінімум 20 тис. доларів (817 тис. гривень).

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