Рекордный гонорар Усика за реванш с Дюбуа — сколько налогов должен уплатить в Украине абсолютный чемпион

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик за победный бой против британца Дэниеля Дюбуа получил рекордные 132 млн долларов. Однако вся сумма не останется на счетах боксера, ведь ему нужно уплатить налоги.

Адвокат Роман Симутин рассказал редакции Новини.LIVE, какие налоги должен уплатить Усик в Украине.

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Как отметил эксперт, Александр Усик получил доход за рубежом, а по Налоговому Кодексу Украины граждане (резиденты), которые получают доход за пределами страны, обязаны задекларировать его в Украине и уплатить:

налог на доходы физических лиц по ставке в 18 %;

5% военного сбора.

Итак, если украинец за бой с Даниэлем Дюбуа получил гонорар в сумме 132,28 млн долларов, и указанная сумма будет облагаться налогом как прибыль физического лица, то с этой суммы боксер уплатит:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — почти 23,81 млн долларов (994,6 млн гривен);

военный сбор — ориентировочно 6,6 млн долларов (около 275,7 млн гривен).

Сумма налога составляет 1 млрд 270,3 млн гривен.

Гонорар Усика за бой с Дюбуа. Графика: Новини.LIVE

"Если налоги уже уплачены в стране, в которой этот доход был получен, то повторно платить налоги в Украине не нужно, если есть соглашение об избежании двойного налогообложения и документы, подтверждающие уплату налогов с конкретного дохода", — пояснил Роман Симутин.

То есть, после уплаты всех налогов у Александра Усика останется сумма в размере около 101,87 млн долларов.

Напомним, что заработанные деньги Александр Усик пытается инвестировать в различные проекты. Ранее боксер вкладывал средства в недвижимость и производство, а теперь будет развивать бренд здорового питания U7.

Также мы рассказывали, что жена Александра Усика Екатерина тоже имеет собственный бизнес. Женщина, в частности, руководит компанией, которая сдает объекты недвижимости в аренду, или же продает дороже.