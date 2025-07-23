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Головна Фінанси Перемога Усика над Дюбуа — які податки сплатить українець

Перемога Усика над Дюбуа — які податки сплатить українець

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 15:15
Рекордний гонорар Усика за реванш з Дюбуа – скільки податків має сплатити в Україні абсолютний чемпіон
Олександр Усик. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик за переможний бій проти британця Деніеля Дюбуа отримав рекордні 132 млн доларів. Однак уся сума не залишиться на рахунках боксера, адже йому потрібно сплатити податки.

Адвокат Роман Сімутін розповів редакції Новини.LIVE, які податки має сплатити Усик в Україні.

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Скільки податків сплатить Усик зі свого гонорару

Як зазначив експерт, Олександр Усик отримав дохід за кордоном, а за Податковим Кодексом України громадяни (резиденти), які отримують дохід за межами країни, зобов’язані задекларувати його в Україні та сплатити:

  • податок на доходи фізичних осіб за ставкою у 18 %;
  • 5% військового збору.

Отже, якщо українець за бій з Даніелем Дюбуа отримав гонорар у сумі 132,28 млн доларів, і зазначена сума буде оподатковуватись як прибуток фізичної особи, то з цієї суми боксер сплатить:

  • ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — майже 23,81 млн доларів (994,6 млн гривень);
  • військовий збір —  орієнтовно 6,6 млн доларів (близько 275,7 млн гривень).

Сума податку складає 1 млрд 270,3 млн гривень.

Гонорар Усика
Гонорар Усика за бій з Дюбуа. Графіка: Новини.LIVE

"Якщо податки вже сплачені в країні, у якій цей дохід був отриманий, то повторно платити податки в Україні не потрібно, якщо є угода про уникнення подвійного оподаткування та документи, що підтверджують сплату податків з конкретного доходу", — пояснив Роман Сімутін. 

Тобто після сплати усіх податків у Олександра Усика залишиться сума у розмірі близько 101,87 млн доларів.

Нагадаємо, що зароблені гроші Олександр Усик намагається інвестувати у різні проєкти. Раніше боксер вкладав кошти у нерухомість та виробництво, а тепер розвиватиме бренд здорового харчування U7.

Також ми розповідали, що дружина Олександра Усика Катерина теж має власний бізнес. Жінка, зокрема, керує компанією, яка здає об'єкти нерухомості в оренду або ж продає дорожче.

податки Олександр Усик гроші бокс гонорари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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