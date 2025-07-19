Олександр Усик — скільки заробив боксер за найбільші бої кар’єри з 2012 року (інфографіка)

Український боксер Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український боксер Олександр Усик вже цієї суботи, 19 липня, може повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Його бій з британцем Даніелем Дюбуа, очевидно, стане центральною подією літа у боксерському світі.

На кону будуть чотири основні пояси у цій вазі: WBA, WBC та WBO, якими володіє Усик, а також пояс IBF, яким володіє Дюбуа.

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Олександр Усик довго йшов до цього моменту. Він провів прекрасну любительську кар'єру, вершиною якої стала золота медаль на Олімпіаді 2012 року в Лондоні. Після цього тріумфу українець перейшов у профі.

На професійному рингу Олександр Усик наразі провів 23 поєдинки, у кожному з них він здобув перемогу.

Змінювались імена суперників, змінювались і гонорари українця. Бій-реванш проти Дюбуа цієї суботи стане рекордним для Усика в плані зароблених коштів. Але так було не завжди.

Скільки Олександр Усик заробляв за бої раніше? Як змінювались його гонорари з часом? Зрештою, чи можна привітати українця, що він вже забезпечив собі та своїй сім'ї безбідну старість?

Пошукаємо відповідь на ці запитання, проаналізувавши ключові бої українського чемпіона.

Гонорари Олександра Усика. Колаж: Новини.LIVE

Усик проти Руссо. Олімпіада-2012. 100 тисяч доларів

Останній бій українця перед переходом у профі. Він завершився перемогою та легендарним гопаком Олександра Усика.

Призові за золоту медаль на Олімпіаді-2012, за словами тодішнього першого заступника голови Держслужби молоді та спорту Сергія Глущенка, становили 100 тисяч доларів.

Зрештою, ця сума стала непоганим підсумком любительської частини кар'єри Олександра Усика, за яку він встиг здобути більш ніж 300 перемог.

Усик проти Ромеро. Перший бій на професійному ринзі. 15 тисяч доларів

Цей бій відбувся 9 листопада 2013 року. Офіційних даних щодо гонорару українця немає (і це звична історія, про яку доведеться ще не раз нагадати).

Але, згідно з даними ЗМІ та інсайдерів, гонорар українця становив приблизно 15 тисяч доларів.

Цілком вірогідна сума, враховуючи, що Усик лише починав свій шлях на професійному ринзі.

Усик проти Джошуа. Перший бій. 4,1 млн доларів

Цей бій відбувся 25 вересня 2021 року. До нього Усик встиг провести 18 боїв, які закінчились перемогою українця. Настав час переходити на найвищий рівень, і він це впевнено зробив.

За даними ЗМІ, гонорар українця за цей бій становив 4,1 млн доларів. Тобто "вища ліга", очевидно, почала приносити значно більше коштів.

Далі було більше. На Усика чекали топи дивізіону. Але для початку...

Усик проти Джошуа. Другий бій. 40 млн доларів

Логіка проста і класична. Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у першому бою, тому у другому мав (і заробив) набагато більше як чинний чемпіон.

Саме тому 20 серпня 2022 року гонорари за бій були поділені сильно на користь українця.

Усик знову виграв. Майбутні гонорари мали стати ще вищими. Так, зрештою, і сталося. Але не відразу.

Усик проти Дюбуа. Перший бій. Трохи більш як 6 млн доларів

Як зазначає InsideSport, загальний фонд цього бою, який відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві, становив 8,057 млн доларів.

Олександр Усик, за даними ЗМІ, отримав 75% від заявленого гонорару, що загалом становить 6,042 млн доларів. Дюбуа заробив значно менше — 2,014 млн доларів.

"Хоча заробіток Усика за цей бій не зрівнявся з тим, що він отримав за поєдинки проти Ентоні Джошуа, він все одно заробив утричі більше, ніж його опонент", — зазначають журналісти.

Усик проти Ф'юрі. Перший бій. 45 млн доларів

Перший бій за звання абсолютного чемпіона світу. Він відбувся 18 травня 2024 року і завершився тріумфом українського боксера.

За інформацією ЗМІ, Олександр Усик отримав за цей бій 45 мільйонів доларів. Звісно ж менше, ніж Ф'юрі, в якого були ключові пояси. Але це було, як ми вже знаємо, недовго.

Усик проти Ф'юрі. Другий бій. 114 млн доларів

Інший статус українця, інші гонорари.

The Sportster пише, що загальний гонорар цього бою становив 190 млн доларів. Ця сума була розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Тобто Усик заробив 114 млн доларів, що стало рекордним для нього гонораром за кар'єру у професійному боксі.

Правда, ненадовго.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик проти Дюбуа. Другий бій. 132,8 млн доларів

Шоу, яке на нас чекає в ніч з 19 на 20 липня. Другий бій у кар'єрі Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Реванш з британцем Даніелем Дюбуа, який досі стверджує, що він виграв перший бій, хоча насправді тоді ударив українця нижче пояса.

Це будуть рекордні гроші, та, власне, рекордний гонорар Олександра Усика — 132,8 млн доларів.

Контекст

Це, в принципі, те, що важливо згадати. Певну "мінливість" сум, які у підсумку озвучуються.

Далі слово Олександру Усику, якого цитує vringe.com (коментар трирічної давнини, що варто враховувати у контексті сум, але головну ідею ви зрозумієте):

"Я нещодавно прочитав, що мій гонорар (за бій з Джошуа) повинен становити щось близько 17 чи 18 мільйонів доларів. Думаю: "А нехай так і буде! А чому б і ні?!" Але це не відповідає дійсності. Поясню чому. Ось такі поєдинки (як проти Джошуа), мені 20% із цього поєдинку дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують із цього. Ідуть витрати: підготовки, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Наприклад, хороший спаринг-партнер на тиждень буде приблизно $1,5 тис. коштувати. А він приїжджає на 2, на 3, на 5 (тижнів) – хто скільки. А в мене 10 чи 15 тижнів я тренуюсь. Знову ж таки, переїзди — вони приїжджають, їдуть. Це все роблю я, це все мені потрібно".

Нагадаємо, український співак Артем Пивоваров та Олександр Усик представили спільний трек під назвою Fight for Life.

У Лондоні відбулася церемонія зважування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, результати здивували багатьох фанатів.