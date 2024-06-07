Работа в Украине — государство раздает ваучеры на обучение в 30 тыс. грн

Переквалификация украинцев — как получить ваучер на обучение в 30 тыс. грн
В 2024 году украинцы могут получить государственную помощь на переквалификацию. Речь идет о возможности получения ваучеров на оплату обучения в 30 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Ваучеры на обучение за средства государства
В ведомстве отметили, что государственные деньги разрешается использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в таких сферах:
- ІТ-технологии;
- строительство;
- транспорт;
- образование;
- медицина;
- сельское хозяйство;
- социальное обслуживание
Гражданин может самостоятельно выбрать профессию, учебное заведение в пределах страны, а также форму обучения (дневная, заочная или дистанционная).
При этом обучение осуществляют:
- заведения профессионального (профессионально-технического) профессионального высшего и высшего образования;
- компании, учреждения и организации с соответствующими лицензиями.
Ваучеры дают право на бесплатное обучение в учебных заведениях или у работодателя по списку профессий и специальностей, созданным Минэкономики.
В 2024 году сумма ваучера составляет 30,28 тыс. грн. В случае, если стоимость обучения окажется более дорогой, то работодатель или гражданин должны доплатить разницу.
В 2024 году еще 10 тысяч граждан получили такие ваучеры. Наиболее популярные сферы и профессии:
- медсестринство (2589 ваучеров);
- дошкольное образование (665);
- медицина (315);
- психология (281);
- повар (1147);
- водитель (655);
- тракторист (423);
- кондитер (294).
Как получить деньги на обучение
По правилам, получить деньги на обучение могут отдельные категории граждан, у которых есть профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не получали обучение за средства Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы в течение последних трех лет. Речь идет о:
- людях старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);
- ветеранах, участниках боевых действий;
- внутренне перемещенных лицах трудоспособного возраста;
- лицах с инвалидностью;
- людях, раненых из-за военной агрессии или прошедших плен.
Для того, чтобы получить ваучер, нужно:
- определиться со специальностью, профессией и местом обучения;
- подать заявку дистанционно на сайте Госслужбы занятости или обратившись лично в любой центр занятости с заявлением и документами (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, документы об образовании).
В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости необходимо заключить договор об учебе с образовательным учреждением.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в июне размер зарплаты вместе с различными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.
Также мы писали, что Государственная служба по вопросам труда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности, за оформлением должным образом работников. За нарушения предусмотрены немалые штрафы, которые выросли в 2024 году.
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