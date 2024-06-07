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Переквалификация украинцев — как получить ваучер на обучение в 30 тыс. грн

7 июня 2024 11:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — государство раздает ваучеры на обучение в 30 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году украинцы могут получить государственную помощь на переквалификацию. Речь идет о возможности получения ваучеров на оплату обучения в 30 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Ваучеры на обучение за средства государства

В ведомстве отметили, что государственные деньги разрешается использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в таких сферах:

  • ІТ-технологии;
  • строительство;
  • транспорт;
  • образование;
  • медицина;
  • сельское хозяйство;
  • социальное обслуживание

Гражданин может самостоятельно выбрать профессию, учебное заведение в пределах страны, а также форму обучения (дневная, заочная или дистанционная).

При этом обучение осуществляют:

  • заведения профессионального (профессионально-технического) профессионального высшего и высшего образования;
  • компании, учреждения и организации с соответствующими лицензиями.

Ваучеры дают право на бесплатное обучение в учебных заведениях или у работодателя по списку профессий и специальностей, созданным Минэкономики.

В 2024 году сумма ваучера составляет 30,28 тыс. грн. В случае, если стоимость обучения окажется более дорогой, то работодатель или гражданин должны доплатить разницу.

В 2024 году еще 10 тысяч граждан получили такие ваучеры. Наиболее популярные сферы и профессии:

  • медсестринство (2589 ваучеров);
  • дошкольное образование (665);
  • медицина (315);
  • психология (281);
  • повар (1147);
  • водитель (655);
  • тракторист (423);
  • кондитер (294).

Как получить деньги на обучение

По правилам, получить деньги на обучение могут отдельные категории граждан, у которых есть профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не получали обучение за средства Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы в течение последних трех лет. Речь идет о:

  • людях старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);
  • ветеранах, участниках боевых действий;
  • внутренне перемещенных лицах трудоспособного возраста;
  • лицах с инвалидностью;
  • людях, раненых из-за военной агрессии или прошедших плен.

Для того, чтобы получить ваучер, нужно:

  • определиться со специальностью, профессией и местом обучения;
  • подать заявку дистанционно на сайте Госслужбы занятости или обратившись лично в любой центр занятости с заявлением и документами (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, документы об образовании).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости необходимо заключить договор об учебе с образовательным учреждением.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в июне размер зарплаты вместе с различными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.

Также мы писали, что Государственная служба по вопросам труда тщательно следит за соблюдением трудового законодательства, в частности, за оформлением должным образом работников. За нарушения предусмотрены немалые штрафы, которые выросли в 2024 году.

учеба
работа
рынок труда
Минэкономики

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