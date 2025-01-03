Сумма переводов заробитчан в Украину существенно упала — Нацбанк

Женщина переводит деньги через банк. Фото: Pexels

С начала года переводы граждан, работающих за рубежом, в Украину существенно упали. Речь идет об сотнях миллионов долларов.

Об этом говорится в отчете Нацбанка.

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Отмечается, что переводы заробитчан в Украину упали почти на 400 миллионов долларов. Частные денежные переводы в Украину в январе-мае 2024 года составили 4,37 млрд долларов, что на 376 млн долларов или на 8,59% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отчет Национального банка Украины. Фото: скриншот

Напомним, Национальный банк Украины на полгода установил месячный лимит для переводов физических лиц с карты на карту. Лимит на исходящие переводы распространяется на все счета клиента в одном банке и на счета других физических лиц.

Государственный "ПриватБанк" в партнерстве с Mastercard запустил специальную программу для клиентов. В ее рамках будет начислять кэшбек за SWIFT-переводы.