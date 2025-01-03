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Перекази заробітчан в Україну впали на сотні млн доларів, — НБУ

3 січня 2025 19:09
Ольга Антоновська - редактор
Сума переказів заробітчан в Україну суттєво впала — Нацбанк
Жінка переказує гроші через банк. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

З початку року перекази громадян, які працюють за кордоном, в Україну суттєво впали. Йдеться про сотні мільйонів доларів.

Про це йдеться у звіті Нацбанку.

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Зазначається, що перекази заробітчан в Україну впали майже на 400 мільйонів доларів. Приватні грошові перекази в Україну у січні-травні 2024 року становили 4,37 млрд доларів, що на 376 млн доларів або на 8,59% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Звіт Нацбанку про переказ коштів
Звіт Національного банку України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Національний банк України на пів року встановив місячний ліміт для переказів фізичних осіб з карти на карту. Ліміт на вихідні перекази поширюється на всі рахунки клієнта в одному банку та на рахунки інших фізичних осіб.

Державний "ПриватБанк" у партнерстві з Mastercard запустив спеціальну програму для клієнтів. В її рамках нараховуватиме кешбек за SWIFT-перекази.

НБУ гроші грошові перекази фінанси закордон Нацбанк

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