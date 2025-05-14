Налог за перевод с карты на карту — что нужно знать украинцам в 2025 году

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы часто дарят друг другу деньги по случаю каких-то праздников. Как правило, такие подарки переводят с одной банковской карты на другую

Партнер MORIS, руководитель практики налогового права Василий Андрусяк рассказал журналистам агентства УНИАН о нюансах переводов денег с карты на карту.

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Как объяснил эксперт, сумма, которая не облагается налогом в Украине — это 2 тысячи гривен в год. Так, в Налоговом кодексе говорится о том, что налогообложению не подлежат 25% от минимальной зарплаты, но только если речь идет о подарках в натуральной форме. Соответственно льгота не распространяется на денежные выплаты в любой сумме.

"В идеале облагать налогом должны все переводы на карту, которые превышают сумму 2 тысячи гривен, но с поправкой на то, является ли это доходом человека или нет. То есть, человеку не нужно платить налоги, если средства ему дали в долг, и он вернет столько, сколько и получил. Но, если не близкий родственник просто присылает человеку деньги, то теоретически получатель должен задекларировать доход", — сказал Андрусяк.

Кроме налогов, физлица самостоятельно оплачивают все банковские комиссии за пересылку средств. Сумма комиссий зависит от тарифов, которые каждый банк определяет отдельно. Поэтому перед тем как переводить средства, стоит поинтересоваться тарифами своего банка.

Также Андрусяк рассказал, что Налоговый кодекс четко предусматривает, что подарки между членами семьи 1-2 степеней родства не подлежат налогообложению, даже если речь идет о больших суммах. Если не родственник решит перевести на вашу карточку, например, 100 тыс. грн, то платить налог придется. В целом для любого вида доходов в Украине есть базовая ставка:

налог на доходы физических лиц — 18%;

военный сбор — 5%.

Подарки не от близких родственников облагаются налогом в размере 5% НДФЛ, но если не будет подписанного и нотариально заверенного договора дарения, налоговые органы могут трактовать эти деньги как "другой доход", облагаемый налогом по ставке 18% НДФЛ.

Напомним, что в Украине под налоговые проверки могут попасть те, кто торгует товарами на онлайн-площадках. Налоговики интересуются гражданами, которые получают доход на банковскую карточку, а не на предпринимательский счет.

Также мы рассказывали, что украинским моделям удалось заработать 100 млн долларов на платформе OnlyFans. Налоговая служба проводит проверки и начисляет долги.