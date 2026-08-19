Передача данных со счетчиков газа: способы и важные нюансы

Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинские домохозяйства, пользующиеся природным газом, должны соблюдать четкие правила предоставления показаний счетчиков через сервисы газоснабжающих компаний. В частности, речь идет о том, какие именно цифры необходимо предоставлять и до какого числа. Избегая ошибок, можно уберечься от получения лишних счетов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одной из газоснабжающих компаний.

Какие цифры с газовых счетчиков необходимо предоставлять

Существуют определенные правила передачи данных и начислений на их основе. Прежде чем передать показания, нужно знать, как их считывать. Газовые приборы учета имеют несколько цифровых разрядов — как правило, речь идет о 5‒6 цифрах до запятой и еще 2‒3 после нее.

До запятой указаны кубические метры, которые были реально потреблены, а после нее — сотни кубических метров, которые либо не учитываются, либо округляются.

Чтобы правильно считать данные счетчика, необходимо записать все цифры, расположенные слева направо. Если отображается "00527,5", нужно передавать 527 или 527,5, в зависимости от требований газопоставщика.

Что касается сроков предоставления показаний, то большинство газопоставщиков в Украине указывают срок подачи данных — с 1 по 5 число каждого месяца. Некоторым поставщикам разрешается подавать информацию до 10 числа.

Точная дата указывается в договоре или ее можно найти в личном кабинете на сайте поставщика.

Если информация не будет предоставлена вовремя, поставщик рассчитает объем потребления по средним показателям за предыдущие месяцы, что может привести к переплате или, наоборот, к недоплате с последующим доначислением.

Учитывая это, передавать показатели по газу необходимо регулярно и укладываться в сроки.

Как передать показания счетчика газа различными способами

В частности, данные можно сообщить по телефону. Такой вариант подходит тем, кто не пользуется интернетом. Для этого нужно:

Найти номер газопоставщика в счете или на официальном портале компании;

Позвонить в рабочее время (с 8:00 до 17:00 по будням);

Назвать личный счет/адрес;

Продиктовать текущие показания счетчика;

Уточнить, поступили ли показания, и попросить подтверждения.

Также можно подать показания по газу онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании, чтобы войти в личный кабинет. Для этого понадобятся персональный счет и адрес электронной почты. После этого:

Необходимо войти в личный кабинет на сайте поставщика;

Выбрать пункт "Передать показания" или "Показания счетчика";

Ввести текущие данные газового счетчика;

Проверить правильность введенных цифр;

Нажать "Отправить"/"Подтвердить".

Кроме того, передать информацию можно через мобильное приложение, которое можно скачать для Android и iOS. Для этого необходимо:

Загрузить официальное приложение поставщика из App Store или Google Play;

Войти с помощью логина/пароля от личного кабинета;

Перейти в раздел с показателями/счетчиками;

Ввести текущие данные и подтвердить отправку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым клиентам Нафтогаза долгое время не могут возобновить газоснабжение после отключения из-за долгов. Гражданам необходимо не только погасить задолженность и дождаться разрешения на возобновление, но и дополнительно оплатить переподключение в размере до 1 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе объяснили, как подготовиться к зимним счетам за газ. Клиенты уже сейчас могут снизить финансовую нагрузку по коммунальным счетам в зимний период. Потребителям рекомендуют пополнять личные счета в летний период, чтобы избежать финансовых проблем зимой, когда суммы к оплате будут значительно выше.