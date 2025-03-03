Бронирование работников в Украине по-новому — какие требования к зарплатам

Человек с бумагами и калькулятором в офисе. Фото: Freepik

В Украине до конца марта работодатели должны успеть перебронировать своих работников. Одним из критериев критичности является соответствие предприятия установленным требованиям по средней заработной плате.

Это предусмотрено правительственным постановлением № 208 от 25.02.2025 г.

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Отныне ежемесячно будет проводиться мониторинг соответствия предприятий и организаций действующим требованиям по:

средней заработной плате;

уровню уплаты налогов;

количеству военнообязанных.

Для того, чтобы "бронь" действовала в дальнейшем, работодатели должны тщательно соблюдать соответствующие требования, ведь статус критичности можно потерять.

Средний размер зарплаты, соответствующий критериям критичности

Одним из критериев критичности предприятия является размер начисленной средней зарплаты работников. Согласно последним изменениям, раньше "зарплатный" отчет был квартальный, а сейчас — месячный. Это позволит работодателю не тратить время на получение квартального показателя на основе месячной "зарплатной" отчетности.

Старые требования по размеру средней зарплаты для соответствия критерию критичности были следующие:

для государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству (коммунальная собственность), и хозяйственных обществ, где более 50% принадлежат хозяйственным обществам (доля государства или коммунальной собственности равна 100%), операторов газораспределительных систем — за последний календарный квартал не менее размера средней зарплаты в регионе за четвертый квартал 2021 года (согласно данным Государственной службы статистики), что подтверждено справкой;

для других предприятий, учреждений, организаций — за последний календарный квартал не ниже размера минимальной зарплаты по стране, умноженной на коэффициент 2,5, что было подтверждено справкой, предоставленной предприятием, учреждением, организацией (60 тыс. грн).

Считается критерий следующим образом: берут размер минимальной зарплаты — 8 тыс. грн, умножают на коэффициент 2,5 и умножают еще раз на три (месяца в квартале). Получается 60 тыс. грн, или 20 тыс. грн в месяц.

По новым правилам, теперь достаточно взять данные только из одного месячного отчета. По мнению экспертов, благодаря этому показатель больше не будет заниженным, а посчитанным только на тех лиц, которые действительно получали доходы, участвующие в расчете средней зарплаты.

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