Бронювання працівників в Україні по-новому — які вимоги до зарплат

Людина з паперами та калькулятором в офісі. Фото: Freepik

В Україні до кінця березня роботодавці мають встигнути перебронювати своїх працівників. Одним з критеріїв критичності є відповідність підприємства встановленим вимогам щодо середньої заробітної плати.

Це передбачено урядовою постановою № 208 від 25.02.2025 р.

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Відтепер щомісяця буде проводитися моніторинг щодо відповідності підприємств та організацій чинним вимогам щодо:

середньої заробітної плати;

рівня сплати податків;

кількості військовозобов’язаних.

Для того, щоб "бронь" діяла надалі, роботодавці повинні ретельно дотримуватися відповідних вимог, адже статус критичності можна втратити.

Середній розмір зарплатні, що відповідає критеріям критичності

Одним із критеріїв критичності підприємства є розмір нарахованої середньої зарплати працівників. Згідно з останніми змінами, раніше "зарплатний" звіт був квартальний, а нині — місячний. Це дозволить роботодавцю не витрачати час на отримання квартального показника на основі місячної "зарплатної" звітності.

Старі вимоги щодо розміру середньої зарплати для відповідності критерію критичності були такі:

для державних та комунальних підприємств, установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належать державі (комунальна власність), та господарських товариств, де понад 50% належать господарським товариствам (частка держави чи комунальної власності дорівнює 100%), операторів газорозподільних систем — за останній календарний квартал не менше розміру середньої зарплати у регіоні за четвертий квартал 2021 року (відповідно до даних Державної служби статистики), що підтверджено довідкою;

для інших підприємств, установ, організацій — за останній календарний квартал не нижче розміру мінімальної зарплати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5, що було підтверджено довідкою, наданою підприємством, установою, організацією (60 тис. грн).

Рахується критерій наступним чином: беруть розмір мінімальної зарплати — 8 тис. грн, множать на коефіцієнт 2,5 і множать ще раз на три (місяці у кварталі). Виходить 60 тис. грн, або 20 тис. грн на місяць.

За новими правилами, тепер достатньо взяти дані лише з одного місячного звіту. На думку експертів, завдяки цьому показник більше не буде заниженим, а порахованим тільки на тих осіб, які дійсно отримували доходи, котрі беруть участь у розрахунку середньої зарплатні.

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