Пенсия за особые заслуги в 2025 году — кому из украинцев выплачивают

Пожилые люди в вагоне поезда. Фото: УНИАН

В Украине некоторые граждане получают повышенные пенсионные выплаты из-за сложной профессии или тяжелых условий проживания. Еще часть украинцев может рассчитывать на пенсию за особые заслуги перед государством.

Редакция сайта Новини. LIVE объясняет, кому из пенсионеров могут назначить такие выплаты.

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Как сказала начальница отдела обслуживания граждан в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киевской области Лариса Деревянчук, такую пенсию назначают:

лицам, которые получили почетное звание Украины "заслуженный", государственную премию Украины, награждены одним из орденов Украины;

матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, пенсию за особые заслуги получает он;

гражданам, которые в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", признаны борцами за независимость Украины в XX веке и в соответствии с Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" реабилитированы, среди тех, которые по политическим или религиозным мотивам были подвергнуты репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или другого репрессивного органа.

Сколько платят украинцам

По информации ПФУ, пенсия за особые заслуги — надбавка к основному размеру пенсии. Для большинства граждан, размер выплат составляет 23-40% от прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность. Зато борцам за независимость Украины в ХХ веке выплачивают 4 534,32 грн.

Напомним, в марте этого года украинцев ждет индексация пенсий. Эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко объяснил, как могут измениться выплаты пенсионеров.

Также сообщалось, что в Украине появилось электронное пенсионное удостоверение. Получить его могут даже те граждане, которые сейчас находятся за пределами страны.