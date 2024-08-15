Пенсии можно потерять — что нужно знать украинцам за границей

Пожилая женщина. Фото: Freepik

Украинским пенсионерам, временно проживающим за границей, изменили правила начисления выплат. Изменения касаются требований прохождения идентификации для пролонгирования права на получение пенсий.

Об этом говорится в материале "Oboz.ua".

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Что изменилось для пенсионеров за границей

Согласно новым правилам начисления выплат, пенсионерам необходимо проходить ежегодную идентификацию. Это необходимо для обеспечения актуальности данных и предотвращения возможных мошеннических схем. Также упростили процесс восстановления пенсий для переселенцев с оккупированных территорий, не получающих пенсии из российского бюджета.

Речь идет о законе № 3674-IX, который существенно изменил порядок начисления выплат и возобновления пенсий для граждан, вынужденно проживающих за пределами страны.

Эти изменения направлены на достижение социальной справедливости и упорядочение выплат пенсий с учетом современных условий, в которых оказались многие украинцы в результате военных действий и других факторов. Согласно закону, пенсии украинцев, проживающих за границей, будут начисляться на текущие счета, открытые в банках на территории Украины.

Среди основных требований для продления получения пенсии — необходимость ежегодного прохождения физической идентификации. Благодаря такой процедуре украинские официальные учреждения убедятся, что пенсия поступает по адресу, с человеком все хорошо, и он по-прежнему отвечает критериям получения выплат.

Физическую идентификацию можно осуществить разными способами:

лично в учреждении Пенсионного фонда — если лицо присутствует в стране;

онлайн через личный е-кабинет на портале е-услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дія. Підпис или Дія ID;

через видеоконференцсвязь с ПФУ;

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины, удостоверив факт, что человек жив.

Если этого не сделать в срок, выплату пенсии могут приостановить.

Другие причины, по которым могут прекратить выплаты

В законодательстве прописаны другие ситуации, когда начисления пенсии могут быть прекращены. Среди них:

личное заявление пенсионера о прекращении начисления выплаты из-за временного проживания за границей;

смерть пенсионера/признание лица безвестно отсутствующим или объявление умершим;

получение статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат при отказе от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может вырасти довольно существенно.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству, он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.