Пенсии военных — какие правила оформления выплат по инвалидности в 2025 году

Пенсии по инвалидности в ВСУ — какие размеры и как оформить
Украинские военнослужащие могут обратиться за назначением пенсии на особых условиях в 2025 году. Речь идет об оформлении пенсии по инвалидности.
Соответствующее право прописано в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Право на пенсию по инвалидности
Право на оформление пенсии по инвалидности для граждан на военной службе наступает при следующих условиях:
- в случае, если инвалидность возникла во время прохождения службы или не более, чем три месяца после увольнения;
- в случае, если инвалидность возникла позже трехмесячного срока после увольнения, однако из-за болезни (травмы, ранения, контузии, увечья), возникшей во время несения службы или в плену (если оно не было добровольным).
От чего зависит пенсия по инвалидности
Согласно нормам закона, пенсии по инвалидности военных зависят от суммы их денежного обеспечения и причин инвалидности. Размер для лиц с инвалидностью вследствие войны:
- первая группа — начисляют 100% от суммы денежного обеспечения;
- вторая группа — 80%;
- третья группа — 60%.
Военным, которым установлена группа инвалидности, однако не вследствие войны, размер пенсии установлен в следующих размерах:
- первая группа — 70%;
- вторая группа — 60%;
- третья группа — 40%.
Также действует постановление правительства, согласно которому общий размер пенсии со всеми доплатами для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть меньше следующих уровней:
- для первой группы — 15,34 тыс. гривен;
- для второй группы — 12,39 тыс. гривен;
- для третьей группы — 8,5 тыс. гривен.
Если размер пенсии меньше, то его должны "дотянуть" до указанных минимумов, независимо от того, по каким законам она была назначена.
Минимальные уровни пенсий по инвалидности для других военных:
- 5,94 тыс. гривен — для первой группы;
- 5,68 тыс. гривен — для второй группы;
- 5,4 тыс. гривен — для третьей группы.
Оформление пенсии по инвалидности
Военную пенсию назначают специалисты Пенсионного фонда, а собирать документы помогают терцентры комплектования и другие структуры, за которыми закреплены военнослужащие, в частности, МВД, Нацгвардия или СБУ.
Заявление и необходимые документы для назначения соответствующей пенсии должны подавать лично по адресу регистрации в районный ТЦК. Там осуществляют запросы в воинские части для получения финансовой и другой документации, необходимой для назначения выплаты. После чего пакет документов направляют в областной ТЦК, а оттуда — в ПФУ.
Необходимые документы:
- заявление военного;
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- денежный аттестат (по последнему месту службы);
- справка о размере дополнительных видов выплат (доплаты, повышения);
- выписки из приказов о зачислении/исключении из списков личного состава воинской части;
- выписка о регистрации места жительства;
- справка по реквизитам счета в банке;
- справка медико-социальной экспертной комиссии;
- свидетельство о болезни/выписка ВВК.
Ранее мы писали, как доплата до 100 тыс. грн для бойцов ВСУ влияет на их размер пенсии. ПФУ для расчета размера выплаты берет не все составляющие денежного обеспечения, а только те, которые считаются постоянными.
Еще сообщали, засчитывается ли военная служба в льготный стаж во время военного положения в Украине, если человек на время призыва работал на работе, дающей право на пенсию на льготных условиях.
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