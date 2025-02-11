Пенсии военных — какие правила оформления выплат по инвалидности в 2025 году

Пачка денежных купюр в руке. Фото: Unsplush

Украинские военнослужащие могут обратиться за назначением пенсии на особых условиях в 2025 году. Речь идет об оформлении пенсии по инвалидности.

Соответствующее право прописано в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Право на пенсию по инвалидности

Право на оформление пенсии по инвалидности для граждан на военной службе наступает при следующих условиях:

в случае, если инвалидность возникла во время прохождения службы или не более, чем три месяца после увольнения;

в случае, если инвалидность возникла позже трехмесячного срока после увольнения, однако из-за болезни (травмы, ранения, контузии, увечья), возникшей во время несения службы или в плену (если оно не было добровольным).

От чего зависит пенсия по инвалидности

Согласно нормам закона, пенсии по инвалидности военных зависят от суммы их денежного обеспечения и причин инвалидности. Размер для лиц с инвалидностью вследствие войны:

первая группа — начисляют 100% от суммы денежного обеспечения;

вторая группа — 80%;

третья группа — 60%.

Военным, которым установлена группа инвалидности, однако не вследствие войны, размер пенсии установлен в следующих размерах:

первая группа — 70%;

вторая группа — 60%;

третья группа — 40%.

Также действует постановление правительства, согласно которому общий размер пенсии со всеми доплатами для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть меньше следующих уровней:

для первой группы — 15,34 тыс. гривен;

для второй группы — 12,39 тыс. гривен;

для третьей группы — 8,5 тыс. гривен.

Если размер пенсии меньше, то его должны "дотянуть" до указанных минимумов, независимо от того, по каким законам она была назначена.

Минимальные уровни пенсий по инвалидности для других военных:

5,94 тыс. гривен — для первой группы;

5,68 тыс. гривен — для второй группы;

5,4 тыс. гривен — для третьей группы.

Оформление пенсии по инвалидности

Военную пенсию назначают специалисты Пенсионного фонда, а собирать документы помогают терцентры комплектования и другие структуры, за которыми закреплены военнослужащие, в частности, МВД, Нацгвардия или СБУ.

Заявление и необходимые документы для назначения соответствующей пенсии должны подавать лично по адресу регистрации в районный ТЦК. Там осуществляют запросы в воинские части для получения финансовой и другой документации, необходимой для назначения выплаты. После чего пакет документов направляют в областной ТЦК, а оттуда — в ПФУ.

Необходимые документы:

заявление военного;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

денежный аттестат (по последнему месту службы);

справка о размере дополнительных видов выплат (доплаты, повышения);

выписки из приказов о зачислении/исключении из списков личного состава воинской части;

выписка о регистрации места жительства;

справка по реквизитам счета в банке;

справка медико-социальной экспертной комиссии;

свидетельство о болезни/выписка ВВК.

Ранее мы писали, как доплата до 100 тыс. грн для бойцов ВСУ влияет на их размер пенсии. ПФУ для расчета размера выплаты берет не все составляющие денежного обеспечения, а только те, которые считаются постоянными.

Еще сообщали, засчитывается ли военная служба в льготный стаж во время военного положения в Украине, если человек на время призыва работал на работе, дающей право на пенсию на льготных условиях.