Пенсії військових — як вливають на розмір виплат винагороди від 30 до 100 тис. грн

Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським військовослужбовцям надається право на пенсійні виплати на особливих умовах. Відомо, якими будуть розміри майбутніх виплат для бійців, яким виплачують додаткову винагороду до 100 тис. грн.

Про це йдеться у законі № 2011-XII "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та в законі 1932-XII "Про оборону України".

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Умови призначення пенсійних виплат для військових

Згідно з вимогами законодавства, пенсія за вислугу років призначається особам, які мають календарну вислугу у щонайменше 20 років у розмірі 50% від загальної суми грошового забезпечення бійця за останньою займаною ним посадою.

У разі перевищення встановленої норми кількості років вислуги — за кожен додатковий рік понад 20 років будуть доплюсовувати по 3% від суми його заробітної плати.

Якщо громадянин отримує пенсійну виплату зі змішаним страховим стажем, з яких половина з 20 років стажу вважається військовою вислугою, то за таких обставин пенсія становитиме 50% за 25 років страхового стажу. Після чого за кожен повний рік стажу понад 25 років додаватимуть по 1% від розміру зарплати.

Як додаткова винагорода впливає на майбутню пенсію

Як відомо, виплати українських військовослужбовців складаються з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення (зокрема, оклад становить 20,13 тис. грн);

винагорода, встановлена на період воєнного стану, у сумі 30, 50, 100 тис. грн.

Питання додаткової винагороди прописане в урядовій постанові №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Їх виплачують пропорційно часу виконання таких завдань.

Проте у питанні призначення та розрахунку розміру майбутньої пенсії для військових багатотисячні додаткові доплати не беруть до уваги, оскільки виплати вважаються непостійними і залежать від того, які завдання виконують бійці.

Від чого залежить розмір пенсії бійців

Кінцевий розмір пенсії військовослужбовців залежить від суми грошового забезпечення, яке мають за останньою обійманою посадою. Фахівці ПФУ для розрахунку розміру виплати беруть не всі його складові, а лише ті, які вважаються постійними і щомісячними (зокрема, оклад).

Окрім винагороди, не враховується під час обрахунку пенсії фіндопомога на оздоровлення чи допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Раніше ми розповідали, що, якщо громадянин на момент призову на військову службу в особливий період працював на роботі, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, то період відповідної служби мають зараховувати до загального стажу. Таким чином, це дасть право такій людині отримати пільгову пенсію за віком.

Ще ми писали про те, які у 2025 році особливості нарахувань та які мінімальні розміри пенсій з інвалідності. До страхового стажу, що впливає на пенсію, включають також період з часу встановлення інвалідності людині до досягнення 60-річного віку, а розмір пенсії для осіб, які мають інвалідність першої групи, становить 2,76 тис. грн.