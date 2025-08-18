Пенсии военных — как влияет служба на стаж и другие нюансы

Деньги и военная форма. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине назначение пенсионных выплат военнослужащим имеет свои особенности. Известно, как период военной службы влияет на страховой стаж, какие предусмотрены выплаты надбавок за выслугу лет и другие важные нюансы, от которых зависит конечный размер пенсионного обеспечения.

Это прописано в законе № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

На какие пенсии могут претендовать военнослужащие

Кроме назначения выплат на основе закона для лиц, уволенных с военной службы, военнослужащие имеют право также на пенсию на общих основаниях, согласно нормам закона № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, военнослужащие могут рассчитывать на следующие виды пенсий:

по возрасту;

за выслугу лет;

по инвалидности (может быть приобретенная инвалидность как в гражданской жизни, так и в результате военной службы).

В ст. 12 закона №2262 перечислены условия для назначения пенсии за выслугу лет. Для определения размера пенсионной выплаты в выслугу лет засчитывается один месяц службы как за три за все время, в течение которого боец принимал непосредственное участие в защите страны.

Поскольку определенное количество военных работало в мирное время на обычных должностях до военного положения, то в стаж засчитывается как гражданский период работы, так и время военной службы.

Учитывая это, мобилизованные в 2022 году граждане не всегда смогут претендовать на пенсию по выслуге лет. Для такого вида выплаты нужно не менее 25 лет выслуги. В выслугу могут засчитывать стаж работы в государственных органах, работу в органах суда или прокуратуры.

Что касается пенсии по возрасту, то она может быть менее выгодна военным, которые имеют право на пенсию за выслугу лет. Поэтому военнослужащие, которые одновременно имеют право на разные пенсии, могут выбрать более финансово выгодную.

Пенсия по инвалидности военным назначается в основном до достижения пенсионного возраста при наличии условий и причин, предусмотренных в ст. 19-20 закона № 2262.

Особенности влияния службы на страховой стаж

В частности, в страховой стаж для установления доплат или надбавок за выслугу лет засчитывают время военной службы, поскольку работники на период службы в дальнейшем продолжают находиться в трудовых отношениях (несмотря на то, что освобождены от работы), а также занимать должности, время пребывания на которых тоже засчитывается в объем стажа, дающего право на назначение доплат или надбавок за выслугу лет.

Период, когда за военным не сохранялся средний заработок, не засчитывают, поскольку не было базы для начисления ЕСВ.

На конечный размер пенсионного обеспечения, кроме стажа, будет влиять заработная плата военного. Согласно нормам законодательства, в расчет пенсии не включают начисление единовременного вознаграждения до 100 тыс. грн, которое предоставляют военным во время военного положения, а только оклад, различные надбавки и доплаты.



Ранее мы писали, что в Украине некоторые нардепы инициируют повышение пенсий военным. В частности, предлагают включить в расчет одноразовые вознаграждения до 100 тыс. грн.

Также мы рассказывали, кому из военных могут гарантировать пенсию в 23 тыс. грн. В частности, для этого нужно иметь выслугу не менее 25 лет, а также соблюдать другие нюансы.