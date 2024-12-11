Пенсии в Украине — кто из военных ВСУ имеет право на высокие выплаты

Деньги в кармане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине размеры пенсий военнослужащих зависят от их вида. В частности, некоторым из них законодательство предусматривает предоставление 100% суммы денежного довольствия.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Согласно украинскому законодательству, все военные получают два вида пенсий:

по выслуге лет;

по инвалидности.

Также членам семей погибших/умерших военнослужащих назначают пенсии в связи с потерей кормильца, согласно закону № 2262-XII от 9 апреля 1992 года.

Самую большую пенсию до 100% от зарплаты назначают бойцам в зависимости от группы и причины инвалидности:

в случае получения инвалидности из-за ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при защите страны, исполнения обязанностей службы;

в случае, если лицо получило инвалидность вследствие заболевания, несчастного случая во время прохождения службы.

Установлением группы и причин инвалидности, а также время ее наступления занимаются медико-социальные экспертные комиссии.

Так, в зависимости от группы инвалидности размер пенсии будет следующим:

100% от суммы денежного довольствия по последней занимаемой должности — для лиц с инвалидностью в результате войны первой группы;

80% от денежного довольствия — для лиц с инвалидностью второй группы;

60% от денежного довольствия для лиц с инвалидностью третьей группы.

Пенсию по выслуге лет до 70% от денежного довольствия, в зависимости от продолжительности выслуги, назначают военным, у которых, начиная с 1 октября 2020 года, на день увольнения есть выслуга 25 календарных лет и выше, достигли на дату увольнения с военной службы 45-летнего возраста, при наличии стажа 25 лет и выше, из которых не менее 12 календарных лет и шесть месяцев составляет служба в ВСУ, органах МВД, Нацполиции, Службе судебной охраны, пожарной охране, Госслужбе спецсвязи и защиты информации, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службе.

Пенсию в случае потери кормильца на одного человека, в зависимости от причины смерти, назначают в размере до 70%. Выплату предоставляют, если кормилец умер во время прохождения военной службы или не позднее трех месяцев после увольнения или позже этого срока, однако из-за заболевания, полученного во время прохождения службы, а семьям пенсионеров — если умер во время периода получения пенсии или не позднее пяти лет после прекращения выплаты денежных средств. Семьи военных, пропавших без вести во время боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте, уточняют в ПФУ.

"Размеры пенсий в зависимости от их вида составляют: по выслуге лет — 50-70% денежного довольствия, в зависимости от продолжительности выслуги; по инвалидности — 40-100% денежного довольствия, в зависимости от группы и причины инвалидности; в случае потери кормильца — 30-70 % на одного человека, в зависимости от причины смерти", — говорится в сообщении.

Напомним, одна из категорий лиц получает выплату в 60% от суммы заработной платы. На соответствующий размер пенсии претендуют госслужащие.

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