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Пенсии в октябре — как изменятся выплаты в Украине

30 сентября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Возрастная надбавка к пенсии, помощь ООН и идентификация Пенсії в жовтні — як зміняться виплати в Україні что изменится с 1 октября для пенсионеров
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 октября произойдут изменения для пенсионеров, в том числе возрастут выплаты. Повышения получат те, кто имеет право на возрастную надбавку или денежную помощь от ВПП ООН.

Новини.LIVE рассказывают, какие изменения ждут украинских пенсионеров с 1 октября.

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Возрастная надбавка в октябре

В октябре 2024 года пенсионные выплаты возрастут для граждан, достигших возраста 70, 75 или 80 лет. Основным условием получения надбавки является то, что пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Возрастная надбавка к пенсии начисляется в следующих размерах:

  • для лиц, которым исполнилось 70 лет и до достижения 75-летнего возраста — до 300 грн;
  • для лиц в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн;
  • для тех, кому 80 лет и больше — до 570 грн.

Помощь от ВПП ООН

В октябре также возрастут пенсии для тех, кто имеет право на выплаты Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Программа дополнительной денежной помощи для пенсионеров, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий, продлена до декабря 2024 года включительно.

Размер выплаты от ВПП ООН определяется как разница между 3250 грн и пенсией, которую пенсионер получает, при условии, что он соответствует установленным критериям. Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые:

  • получают пенсию менее 3250 грн;
  • проживают в зонах активных или возможных боевых действий;
  • не получали дополнительных выплат от международных организаций или пособий для ВПЛ после 1 марта 2023 года.

Обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно, поскольку ВПП ООН осуществляет выплаты на основе данных, уже имеющихся в базах Пенсионного фонда. Средства поступают либо на банковскую карту, либо через отделения Укрпочты для пенсионеров, получающих пенсию таким способом.

Идентификация пенсионеров

Пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, могут подтвердить свое лицо в октябре любым удобным способом, чтобы возобновить выплаты.

Стоит отметить, что пенсионные выплаты для не прошедших идентификацию будут сохраняться на их счете до момента подтверждения личности. После успешной идентификации пенсии будут выплачены за весь период, начиная с того месяца, когда выплаты были приостановлены.

Кроме того, находящиеся за рубежом пенсионеры в октябре могут пройти процедуру физической идентификации, чтобы подтвердить свое право на пенсию. Выплаты таким пенсионерам будут поступать на банковские счета в Украине при условии, что они будут ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали о гарантированном увеличении основного размера пенсии на 54%. Это станет возможным в случае переноса даты выхода на заслуженный отдых на шесть лет (72 месяца).

Мы также писали, что в марте 2025 года украинцам повысят пенсии на процент инфляции. Это касается той категории граждан, которые давно вышли на пенсию, и ее размер довольно долго не осовременивался.

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