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Пенсии в Украине вырастут на 10% — кто и когда получит больше

29 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому начислят большие суммы в 2025 году
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году, несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией, и сложные экономические условия, в проект бюджет заложили средства для индексации пенсий. Известны некоторые детали осовременивания выплат в следующем году.

Об этом рассказала старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко для "Громадського радіо".

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Детальнее об индексации пенсий в 2025 году

Как отметила эксперт, правительство предусмотрело в проекте бюджета на следующий год деньги для повышения пенсий в рамках индексации. Ожидается, что размер выплат вырастет на около 10%, однако точный показатель возможного повышения станет известен только в начале нового года.

При этом индексация пенсий будет зависеть от уровня инфляции в Украине и роста заработной платы, с которой выплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, по которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10–12%. В прошлом году этот показатель составил около 6%", — отметила она.

Повышение должно охватить большинство граждан пенсионного возраста.

Какие сейчас пенсии получают украинцы

Согласно обновленной статистике Пенсионного фонда, на начало октября в Украине насчитывалось около 10,3 млн пенсионеров. Число граждан постоянно уменьшается.

В то же время, средний размер пенсии растет, сейчас составляет 5,85 тыс. гривен. Распределение пенсионеров по размеру пенсий существенно отличается. Около половины получателей имеют пенсии в диапазоне 3–4 тыс. грн, около одного миллиона — более 10 тыс. грн.

ПФУ сейчас располагает достаточными финансами для выполнения начисления основных выплат, однако существуют государственные программы, включающие пенсии для военных, дополнительные выплаты для детей, пострадавших от войны, а также выплаты для лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Выплаты финансируются из госбюджета и в основном покрываются деньгами западных партнеров.

Также в стране насчитывается почти два миллиона лиц, зарегистрированных как предприниматели. С началом полномасштабной войны для них ввели право не платить единый соцвзнос. Так поступает примерно половина ФЛП. В результате это окажет негативное влияние на пенсии украинцев в будущем.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине небольшая часть граждан получает пенсии по инвалидности значительно выше, чем у других. Речь идет о выплатах работникам органов прокуратуры.

Ранее мы писали, что украинские военные имеют право на назначение пенсии по инвалидности в текущем году. Известны размер и особенности начислений.

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