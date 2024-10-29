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Пенсії в Україні зростуть на 10% — хто і коли отримає більше

29 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому нарахують більші суми у 2025 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році, незважаючи на повномасштабну війну, розв'язану Росією, і складні економічні умови, у проєкт бюджет заклали кошти для індексації пенсій. Відомі деякі деталі осучаснення виплат наступного року.

Про це розповіла старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко для "Громадського радіо".

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Детальніше про індексацію пенсій у 2025 році

Як зазначила експерт, уряд передбачив у проєкті бюджету на наступний рік гроші для підвищення пенсій в рамках індексації. Очікується, що розмір виплат зросте на близько 10%, проте точний показник можливого підвищення стане відомий тільки на початку нового року.

При цьому індексація пенсій буде залежати від рівня інфляції в Україні та зростання заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10–12%. Минулого року цей показник становив близько 6%", — зазначила вона.

Підвищення має охопити більшість громадян пенсійного віку.

Які зараз пенсії отримують українці

Згідно з оновленою статистикою Пенсійного фонду, станом на початок жовтня в Україні налічувалося близько 10,3 млн пенсіонерів. Кількість громадян постійно зменшується.

Водночас, середній розмір пенсії зростає, зараз становить 5,85 тис. гривень. Розподіл пенсіонерів за розміром пенсій суттєво відрізняється. Близько половини одержувачів мають пенсії в діапазоні 3–4 тис. грн, близько одного мільйона — понад 10 тис. грн.

ПФУ зараз має у своєму розпорядженні достатньо фінансів для виконання нарахування основних виплат, проте існують державні програми, які включають пенсії для військових, додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни, а також виплати для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Виплати фінансуються з держбюджету і здебільшого покриваються грошима західних партнерів.

Також в країні налічується майже два мільйони, які зареєстровані як підприємці. З початком повномасштабної війни для них запровадили право не платити єдиний соцвнесок. Так чинить приблизно половина ФОПів. У результаті це негативно вплине на пенсії українців у майбутньому.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні невелика частина громадян отримує пенсії з інвалідності значно вищі, ніж в інших. Йдеться про виплати працівникам органів прокуратури.

Раніше ми писали, що українські військові мають право на призначення пенсії з інвалідності поточного року. Відомі розмір та особливості нарахувань.

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

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